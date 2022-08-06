Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами
Министерство обороны Тайваня сообщило в субботу, что тайванцы запустили сигнальные ракеты вечером в пятницу, чтобы предупредить семь беспилотников, летевших над его отдаленными островами Кинмень, и неопознанные самолеты, пролетавшие над его отдаленными островами Мацу
Об этом сообщает Reuters.
Тайваньские войска находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, лежащих недалеко от побережья материкового Китая, после того как на этой неделе Пекин начал широкомасштабные военные учения в ответ на визит в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Отметим, что Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- В минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.
- Политолог-международник Вера Константинова предположила , что обострение между Соединенными Штатами Америки и Китаем из-за Тайваня вполне возможно, но пока неясно, в каком виде это будет
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