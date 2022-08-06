Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами

Об этом сообщает Reuters.

Тайваньские войска находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, лежащих недалеко от побережья материкового Китая, после того как на этой неделе Пекин начал широкомасштабные военные учения в ответ на визит в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Отметим, что Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

В минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

Политолог-международник Вера Константинова предположила , что обострение между Соединенными Штатами Америки и Китаем из-за Тайваня вполне возможно, но пока неясно, в каком виде это будет

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