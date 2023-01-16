Тайвань и Украина – природные партнеры в борьбе за свободный мир, – министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Ценивая и понимая силу технологий для построения лучшего будущего, в апреле 2022 года я подписала от имени Тайваня Декларацию о будущем Интернета вместе с США, Украиной и более 60 партнерами со всего мира. Дух сотрудничества, содержащийся в этом историческом документе, проявляется в партнерстве под названием "Тайвань может помочь уволить будущее" между Министерством цифровых технологий и лицеем "Гроно". Эта инициатива обеспечит учеников и учителей информатики оборудованием и ноу-хау, чтобы они могли воспользоваться появляющимися в глобальной цифровой экономике возможностями", - отметила Одри Тан.

Министр цифровых технологий Тайваня также добавила, что партнерство "Тайвань может помочь освободить будущее" является дорожной картой отношений между Тайванем и Украиной.

"Важно, чтобы мы подняли двусторонние связи на новые высоты на основе наших общих ценностей, таких как уважение прав человека, верховенство права, свободная и честная торговля, а также стремление к миру и стабильности. Это партнерство является идеальной платформой для создания новых сфер сотрудничества между Тайванем и Украиной", - подчеркнула Одри Тан.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву объявил о плане поддержки Украины в 2023 году: кроме материальной помощи, правительство перечислит средства на восстановление школ, больниц и церквей