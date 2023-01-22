Об этом в интервью Еспресо заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан.

"Я думаю, что в этом плане Тайвань и Украина находятся в схожей ситуации, то есть твердо стоят на передовой противостояния всем атакам. В августе прошлого года, за несколько недель до создания Министерства цифровых технологий Тайваня, мы испытали одну из самых больших в истории атак на отказ в обслуживании. Фактически за день были нанесены 23 атаки, что действительно много по сравнению с предыдущим пиком, но это были не только кибератаки, это также тандем с дезинформацией, манипулированием информацией с целью показать, как я уже упоминала, что демократия приводит лишь к хаосу", - отметила она.

Тан рассказала о средствах защиты.

"Поэтому мы успешно противостоим привлечению web3-сообщества, используя межпланетную файловую систему IPFS, чтобы люди, например, в Украине или где угодно в мире могли пожертвовать свободный жесткий диск и свободную пропускную способность с целью помочь нашим министерствам создать резервную копию нашего веб-сайта, чтобы он находился в бесперебойном доступе. Мы не говорим о везении, мы говорим о помощи криптовалютного сообщества Украине в начале и на протяжении всей войны. Внедрение сообщества без границ, усиление кибербезопасности и развитие необходимого криптографического сотрудничества, которое позволит нам, например мне, быть признанным электронным резидентом Украины, а вам - резидентом Тайваня. Это очень важно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения кибербезопасности, чтобы нам не пришлось придумывать велосипед, а вместо этого мы могли бы сообща защищаться от атак на нашу общую инфраструктуру", - подытожила министр.