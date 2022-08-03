Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Речь на самом деле не только о Тайване. Китай имеет стратегические планы - распространить свое влияние на всю Азию. Поднебесная стремится устанавливать свои правила во всей Азии, иметь военную мощь, которая влияла бы на всех и с которой все должны считаться, иметь юань как резервную валюту. Тайвань – это только начало", - отметил Климкин.

Дипломат добавил, что Китай прежде всего хочет посоревноваться с США за первенство в мире.

"Китай стремится сразиться с Западом, с Соединенными Штатами Америки за руководство миром. Но в отличие от России, Поднебесная хочет соревноваться, оставаясь в рамках мировой системы. Ведь торговля Китая с США и Евросоюзом достигает триллионов", - отметил Климкин.

Эксперт отметил, что одним из ключевых последствий российско-украинской войны является консолидация коллективного Запада, что не выгодно Китаю.

"Война России против Украины вывела коллективный Запад на новый уровень солидарности. Китаю это очень не нравится, ведь они хотят иметь отношения отдельно с французами, отдельно с немцами и тд. А теперь Поднебесная перед собой имеет коллективный, солидарный и скоординированный Запад, являющийся одним из результатов нашей войны с Россией", - подчеркнул Павел Климкин.

2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

3 августа издание CNN сообщило, что Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.

В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Еспресо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.

Павел Климкин также выразил мнение, что Китай стремится захватить Тайвань в стиле удава, то есть мирным путем.

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