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Тайвань активировал системы ПВО из-за вхождения в зону острова десятков самолетов Китая

8 июня, 2023 четверг
09:43
Китай

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть из них затем улетела в западную часть Тихого океана

Об этом информирует тайваньское минобороны .

В 5 утра по местному времени (00:00 по Киеву) 37 самолетов ВВС Китая вошли в зону идентификации ПВО Тайваня. Среди них были истребители J-11 и J-16, стратегические ядерные бомбардировщики H-6 и разведывательные самолеты с системами AWACS.

Сообщается, что некоторые из них улетели через юго-восточное воздушное пространство Тайваня в западную часть Тихого океана для тренировок по воздушной разведке дальнего действия.

Также были зафиксированы 4 судна PLAN вокруг Тайваня.

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В ответ на это тайваньское минобороны подняло свои самолеты в небо и направило суда и ракетные системы наземного базирования.

"Вооруженные силы Республики Королевство внимательно следят за ситуацией с помощью нашей системы ISR и направили ответные самолеты CAP, военно-морские корабли и наземные ракетные системы", - подчеркнули в пресс-службе.

Что известно о ситуации с военными самолетами Китая на территории Тайваня

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Позже бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами".

В свою очередь Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .

5 мая в США заявили, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет.

8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства .

14 мая военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

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