Тайсон удивил именем самого сложного соперника в карьере
Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в карьере
Об этом сообщает BoxingSocial .
По словам Тайсона, самым сложным соперником в карьере был Томас, которого он нокаутировал в шестом раунде в 1987 году.
"Пинклон Томас был моим сильнейшим соперником. Я никогда не думал о нем, но два года назад я смотрел запись боя с ним. Я нанес ему семнадцать ударов по лицу, он упал, но это было семнадцать ударов. Все они были настолько сильными, как это возможно, я подумал: "Это мое самое тяжелое сражение, он выдержал семнадцать ударов по подбородку", - сказал Тайсон.
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1 марта Майк Тайсон также назвал Джорджа Формана тяжеловесом с сильнейшим в истории ударом.
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