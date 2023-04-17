Тайсон удивил именем самого сложного соперника в карьере

Об этом сообщает BoxingSocial .

По словам Тайсона, самым сложным соперником в карьере был Томас, которого он нокаутировал в шестом раунде в 1987 году.

"Пинклон Томас был моим сильнейшим соперником. Я никогда не думал о нем, но два года назад я смотрел запись боя с ним. Я нанес ему семнадцать ударов по лицу, он упал, но это было семнадцать ударов. Все они были настолько сильными, как это возможно, я подумал: "Это мое самое тяжелое сражение, он выдержал семнадцать ударов по подбородку", - сказал Тайсон.