Тайсон спрогнозировал, кто прервет гегемонию самого богатого боксера мира
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что Дэвид Бенавидес из США победит мексиканца Сауля Альвареса
Об этом сообщает BoxingSocial .
По его словам, лучшие времена абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса остались позади, а господство в дивизионе в скором времени захватит Дэвид Бенавидес. По его мнению, американец способен победить даже Дмитрия Бивола, нанесшего поражение Канело в полутяжелой категории (до 79,2 кг).
"Бенавидес - мой парень. Думаю, он может победить любого в дивизионе. Люблю Канело, но он не сможет одолеть Дэвида. Его лучшие времена остались позади. Считаю, Бенавидес мог бы победить даже парня, побившего Канело, - Бивола", - сказал Тайсон.
26-летний Дэвид Бенавидес 26 марта победил американца Калеба Планта и стал временным чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
32-летний Сауль Альварес следующий поединок проведет 6 мая против британца Джона Райдера.
Канело является самым богатым боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.
- 6 марта Майк Тайсон назвал Дэвида Бенавидеса самым опасным боксером ХХ века.
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