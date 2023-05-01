Об этом сообщает BoxingSocial .

По его словам, лучшие времена абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса остались позади, а господство в дивизионе в скором времени захватит Дэвид Бенавидес. По его мнению, американец способен победить даже Дмитрия Бивола, нанесшего поражение Канело в полутяжелой категории (до 79,2 кг).

"Бенавидес - мой парень. Думаю, он может победить любого в дивизионе. Люблю Канело, но он не сможет одолеть Дэвида. Его лучшие времена остались позади. Считаю, Бенавидес мог бы победить даже парня, побившего Канело, - Бивола", - сказал Тайсон.

26-летний Дэвид Бенавидес 26 марта победил американца Калеба Планта и стал временным чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

32-летний Сауль Альварес следующий поединок проведет 6 мая против британца Джона Райдера.

Канело является самым богатым боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.