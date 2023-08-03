Об этом сообщил сам Майк Тайсон, которого цитирует инсайдер Майк Бенсон в twitter .

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе будет одним из тренеров Нганну и поможет французу готовиться к поединку против Фьюри.

"Я с нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона в боксерский ринг. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков в ударах, а также использование его ловкости для быстрого передвижения в ринге, чтобы потом нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы победить", - рассказал Тайсон.

Что известно о бое Фьюри – Нганну

10-раундовое сражение между французом и британцем состоится 28 октября в Саудовской Аравии по правилам бокса.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе. Француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).