Тайсон согласился готовить экс-чемпиона UFC Нганну к бою с Фьюри
Легенда бокса Майк Тайсон будет готовить бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну к поединку против Тайсона Фьюри
Об этом сообщил сам Майк Тайсон, которого цитирует инсайдер Майк Бенсон в twitter .
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе будет одним из тренеров Нганну и поможет французу готовиться к поединку против Фьюри.
"Я с нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона в боксерский ринг. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков в ударах, а также использование его ловкости для быстрого передвижения в ринге, чтобы потом нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы победить", - рассказал Тайсон.
Что известно о бое Фьюри – Нганну
10-раундовое сражение между французом и британцем состоится 28 октября в Саудовской Аравии по правилам бокса.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе. Француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
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