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Тайсон сделал прогноз на бой абсолютных чемпионов Канело – Чарло

29 сентября, 2023 пятница
08:16
Спорт

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в поединке против Джермелла Чарло из США

Об этом Тайсон заявил в комментарии канала Little Giant Boxing в YouTube.

По словам Тайсона, он будет болеть за Чарло, но считает, что мексиканец по кличке Каннело защитит звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

"Думаю, это будет хорошее сражение. Хотел бы поставить на Чарло, ведь Канело уже не тот, что раньше. Но думаю, что и в нынешнем состоянии его хватит для победы над Чарло. Хочу, чтобы Чарло все вышло, но Канело победит. Хотя точно знаю, что это будет нелегко", - сказал Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе.

Бой Каннело - Чарло

Бой между Саулем Альваресом и Джермелом Чарло состоится 1 октября в Лас-Вегасе (США). Ради поединка американец, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), поднялся на две категории.

Канело является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год он заработал $110 млн.

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