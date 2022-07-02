Об этом сообщает The Sun.

По его словам, Усик в первом бою действовал разумнее Джошуа, и если британец не сможет ничего противопоставить джебу и скорости украинца, он проигрывает и в реванше.

"Побеждает исключительно самый умный. Вот поэтому этот парень Усик выбил дерьмо из Джошуа. Он был умным, слишком быстрым, его джеб был очень резким. Если Джошуа не знает, как давить и использовать джеб, то мы увидим подобный результат. Ему нужно применять. хук и джеб", - сказал Тайсон.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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