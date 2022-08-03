Тайсон посоветовал Джошуа, как победить Усика
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что для победы над украинцем Александром Усиком британцу Энтони Джошуа следует превратить поединок в драку
Об этом сообщает Boxing Social .
"Джошуа необходимо его обессилить, потому что этот парень очень плавный, он много двигается. Нельзя просто боксировать с ним, потому что он его переиграет. По Усику очень трудно попасть. Стиль таких элитных боксеров-любителей сложный для ребят вроде Джошуа, потому что они слишком много двигаются и финтят", - сказал Тайсон.
Он добавил, что британцу необходимо использовать свои лучшие качества и преимущество в мощности.
"Джошуа опасен, потому что он по-прежнему учится. Ему нельзя просто финтить и постоянно использовать джеб, нужно превратить бой в драку. Джошуа нужно немного повысить темп. У него очень большой потенциал. Поэтому бой с Джошуа не станет легкой прогулкой для Усика", - убежден Тайсон.
Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
- 2 июля Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.8
Покупка 38.8Продажа 39.76
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное