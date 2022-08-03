Об этом сообщает Boxing Social .

"Джошуа необходимо его обессилить, потому что этот парень очень плавный, он много двигается. Нельзя просто боксировать с ним, потому что он его переиграет. По Усику очень трудно попасть. Стиль таких элитных боксеров-любителей сложный для ребят вроде Джошуа, потому что они слишком много двигаются и финтят", - сказал Тайсон.

Он добавил, что британцу необходимо использовать свои лучшие качества и преимущество в мощности.

"Джошуа опасен, потому что он по-прежнему учится. Ему нельзя просто финтить и постоянно использовать джеб, нужно превратить бой в драку. Джошуа нужно немного повысить темп. У него очень большой потенциал. Поэтому бой с Джошуа не станет легкой прогулкой для Усика", - убежден Тайсон.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

2 июля Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа.

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