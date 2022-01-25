Тайсон на фоне слухов о бое с блоггером сделал громкое заявление о своем будущем
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что может больше никогда не вернуться на ринг
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Майка Тайсона, сейчас он не заинтересован в поединке против блоггера Джейка Пола и вообще не намерен возвращаться на ринг.
"Что касается боя с Джейком Полом, то я даже не заинтересован в нем. Если бы это было тогда, когда все начиналось, возможно, я провел с ним поединок, но сейчас все пошло не так. Не знаю, что будет дальше, но думаю, что я больше никогда не буду драться", - сказал Тайсон.
Он добавил, что согласился на бой с Роем Джонсом в ноябре 2020 года, чтобы снова получить удовольствие от бокса, а не ради денег.
"Многие ребята хотят провести со мной поединок и называют гонорары в $100 млн. Сомневаюсь, что еще когда-нибудь буду делать подобные вещи. Я хотел провести бой с Джонсом просто ради удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди подняли все это на другой уровень, и веселье исчезло" , - объяснил Тайсон, являющийся бывшим абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
- 24 января стало известно, что Майк Тайсон может произвести бой с Джейком Полом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.49
Покупка 28.49Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное