Тайсон на фоне слухов о бое с блоггером сделал громкое заявление о своем будущем

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Майка Тайсона, сейчас он не заинтересован в поединке против блоггера Джейка Пола и вообще не намерен возвращаться на ринг.

"Что касается боя с Джейком Полом, то я даже не заинтересован в нем. Если бы это было тогда, когда все начиналось, возможно, я провел с ним поединок, но сейчас все пошло не так. Не знаю, что будет дальше, но думаю, что я больше никогда не буду драться", - сказал Тайсон.

Он добавил, что согласился на бой с Роем Джонсом в ноябре 2020 года, чтобы снова получить удовольствие от бокса, а не ради денег.

"Многие ребята хотят провести со мной поединок и называют гонорары в $100 млн. Сомневаюсь, что еще когда-нибудь буду делать подобные вещи. Я хотел провести бой с Джонсом просто ради удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди подняли все это на другой уровень, и веселье исчезло" , - объяснил Тайсон, являющийся бывшим абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.