Тайсон изменил мнение о фаворите боя Усика против Фьюри
Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом поединка против украинца Александра Усика
Об этом Тайсон заявил в интервью talkSPORT Boxing .
По его мнению, преимущество в весе и росте Тайсона Фьюри над Александром Усиком не будет определяющим в бою за звание абсолютного чемпиона мира, однако британец сделает выводы из двух поражений Энтони Джошуа от украинца.
"Я никогда не списываю бойца со счетов из-за того, что он якобы слишком мелкий. Я просто считаю, что Фьюри не будет повторять ошибки Джошуа. Он будет боксировать иначе. Думаю, он со стартового гонга будет оказывать колоссальное давление на Усика", - сказал Тайсон, ранее заявлявший, что у Усика есть шансы победить Фьюри.
Он добавил, что считает лучшим тяжеловесом мира именно британца.
"Фьюри постоянно доказывает, что сильнее его нет никого. Думаю, он будет оставаться на вершине столько, сколько захочет, пока у него не появится преемник", - подытожил Тайсон.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 украинец отобрал у него титулы, а в августе 2022 победил британца в реванше.
Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
- 8 января Майк Тайсон заявил, что Александр Усик может стать абсолютным чемпионом мира.
- 24 февраля промоутер Александр Красюк объявил , что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне.
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