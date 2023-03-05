Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что украинцу Александру Усику следует отказаться от своей привычной тактики, чтобы победить британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Boxingscene .
По мнению Тайсона, у украинца нет шансов на победу над британцем, если будет использовать свою привычную тактику и попытаться перебоксировать соперника по очкам, благодаря скорости передвижения по рингу.
"Усик не может бегать вечно. Тайсон собирается загнать его в угол, достать его несколькими ударами, и в конце концов он причинит ему боль. Усик собирается бегать весь поединок. Но он должен остановиться и бороться, чтобы выиграть бой. В определенный момент ему придется стоять и сражаться", - сказал Тайсон.
Он убежден, что судьи не отдадут победу Усику, если он будет избегать размена ударами с Фьюри.
"Судьи не отдадут ему победу решением из Фьюри. Они хотят увидеть бой. После того, как они наблюдали за потасовкой между британцем и Деонтеем Уайлдером, они не собираются довольствоваться беготней без ударов", - убежден Тайсон.
По его мнению, поединок за звание абсолютного чемпиона мира завершится победой Фьюри.
"Тайсон Фьюри победит", - подытожил Майк Тайсон.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
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