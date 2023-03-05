Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри

Об этом сообщает Boxingscene .

По мнению Тайсона, у украинца нет шансов на победу над британцем, если будет использовать свою привычную тактику и попытаться перебоксировать соперника по очкам, благодаря скорости передвижения по рингу.

"Усик не может бегать вечно. Тайсон собирается загнать его в угол, достать его несколькими ударами, и в конце концов он причинит ему боль. Усик собирается бегать весь поединок. Но он должен остановиться и бороться, чтобы выиграть бой. В определенный момент ему придется стоять и сражаться", - сказал Тайсон.

Он убежден, что судьи не отдадут победу Усику, если он будет избегать размена ударами с Фьюри.

"Судьи не отдадут ему победу решением из Фьюри. Они хотят увидеть бой. После того, как они наблюдали за потасовкой между британцем и Деонтеем Уайлдером, они не собираются довольствоваться беготней без ударов", - убежден Тайсон.

По его мнению, поединок за звание абсолютного чемпиона мира завершится победой Фьюри.

"Тайсон Фьюри победит", - подытожил Майк Тайсон.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).