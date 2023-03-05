Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри

Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри

5 мартa, 2023 воскресенье
12:31
Спорт Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что украинцу Александру Усику следует отказаться от своей привычной тактики, чтобы победить британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает Boxingscene .

По мнению Тайсона, у украинца нет шансов на победу над британцем, если будет использовать свою привычную тактику и попытаться перебоксировать соперника по очкам, благодаря скорости передвижения по рингу.

"Усик не может бегать вечно. Тайсон собирается загнать его в угол, достать его несколькими ударами, и в конце концов он причинит ему боль. Усик собирается бегать весь поединок. Но он должен остановиться и бороться, чтобы выиграть бой. В определенный момент ему придется стоять и сражаться", - сказал Тайсон.

Он убежден, что судьи не отдадут победу Усику, если он будет избегать размена ударами с Фьюри.

"Судьи не отдадут ему победу решением из Фьюри. Они хотят увидеть бой. После того, как они наблюдали за потасовкой между британцем и Деонтеем Уайлдером, они не собираются довольствоваться беготней без ударов", - убежден Тайсон.

По его мнению, поединок за звание абсолютного чемпиона мира завершится победой Фьюри.

"Тайсон Фьюри победит", - подытожил Майк Тайсон.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

  • 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
  • 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
Бокс
Тайсон Фьюри
Читайте также:
5 мартa, 2023 воскресенье
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
3 мартa, 2023 пятница
Бахмут выполнил свои задачи, мы можем отойти, - военный эксперт Грабский
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 мартa
14:09
OPINION
У России нет никаких шансов уцелеть
14:06
В Луганской области россияне ищут ребят 2006 года рождения, чтобы поставить на военный учет, - ОВА
14:03
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
В Эстонии выбирают парламент
13:52
Днем Россия обстреляла Понятиевку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей
13:51
ЕС готовит миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом, - СМИ
13:50
Эксклюзив
В Бахмуте продолжается решающее сражение за контроль над трассами, все решится в ближайшие дни, - военный эксперт Дикий
13:40
Биатлон: Украина на последней стрельбе потеряла бронзу Кубка мира в эстафете
13:32
"Мы чисты, как слеза": Вучич возразил поставки боеприпасов Украине или России
13:22
Германия замедляет помощь Украине от Польши, - Bloomberg
13:14
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
13:07
В Вильнюсе переименуют музей Пушкина
12:56
Россия не сможет обеспечивать войну против Украины уже через три месяца, - Буданов
12:28
Россияне обстреляли Купянск: разрушены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, погиб мужчина
12:24
Турция работает над продлением "зернового соглашения", - глава МИД Чавушоглу
12:20
В США выйдет "Дневник войны" Евгении Белорусец
12:10
Китай должен выбрать, действительно ли он хочет помочь Путину убивать украинцев, - Кирби
12:08
OPINION
Западу нужно все время напоминать, кто напал
12:02
Tesla отозвала в США около 3,5 тысяч электрокаров Model Y
11:56
Писательница Марианна Уильямсон объявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году
11:50
Определился новый чемпион UFC в тяжелом весе
11:45
Маляр: военные РФ отказываются идти в наступление, а российское командование усиливает карательные меры
11:41
OPINION
Николай Княжицкий
Как Шевченко, Червоненко и яркая орденоносица Ксюша Манекен "выиграют" войну
10:53
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 5 марта: актуальная цена евро и доллара
10:36
Обновлено
Магучих получила золото ЧЕ по легкой атлетике, Табашник выиграла бронзу
10:16
Россияне готовятся к повторным ракетным атакам: в ОК "Юг" предупредили об угрозе точечных ударов
10:08
OPINION
Франция и Германия облюбовали путинскую "переговорную" позу
10:03
Ломаченко попал в новый скандал из-за фото на турнире UFC с любимцем Кадырова
09:45
Британская разведка: мобилизованным РФ приказали штурмовать позицию ВСУ с огнестрельным оружием и лопатами
09:18
За сутки российская армия 78 раз била по Херсонщине: поражены госпредприятие и дома
09:15
Обновлено
УПЛ: "Кривбасс" победил "Колос", результаты всех матчей 16-го тура
09:00
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
08:30
Бахмут
За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области
08:15
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 930 военных РФ, 5 танков, 5 БПЛА и систему ПВО
08:02
OPINION
"В Пекине очень мрачная погода..."
07:55
Израильтяне снова вышли на акции протеста против правительственной реформы судебной системы, - СМИ
07:42
ISW: российская армия вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время
07:33
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: количество погибших увеличилось до 13 человек
07:17
Китайский оборонный бюджет в 2023 году увеличился до $224 млрд, - CNN
07:01
РФ теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отразили более 130 атак врага, - Генштаб
06:40
Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV