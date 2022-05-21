Тайру и пленных женщин-медиков нужно требовать обменять на Медведчука, - волонтер Корчинская

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"У нас есть убеждение, что Тайру можно ставить на обмен. Мы владеем информацией, что кроме Тайры в плену есть еще несколько гражданских женщин, важных для оккупационных войск, а также военные женщины-врачи. А у нас с вами есть предатель Родины, всем известный Медведчук, и мы считаем, что наших героев Украины мы могли бы потребовать обменять на Медведчука", - отметила волонтер.



Оксана Корчинская рассказала об обращении к Офису президента и о контакте с госпожой Верещук, заместителем главы СБУ и помощницей президента Марией Левченко, с просьбой к ним вступить в переговоры и назначить ответственного за переговоры по Тайре. Верещук еще три недели назад сказала, что ФСБ Тайру не ставит на обмен.



"Из-за того, что Тайра публичная личность, нам посоветовали начинать публичную кампанию, иначе Тайру просто расстреляют. Потому что ее информационно подавали, как начмеда "Азова", хотя она никогда не была на этом посту, а спасала жизнь военным и гражданским. Сейчас нам нужна помощь всех СМИ Украины и единственное, что сейчас может заставить обменять Тайру и тех людей, которых не ставят на обмен, это действительно важные люди для Украины, наша активность с вами и международных организаций" – подчеркнула Корчинская.



Волонтер обратилась к средствам массовой информации с просьбой помогать объяснять, что Тайра - украинский парамедик и волонтер, которая сейчас в плену и нуждается в освобождении вместе с другими пленными женщинами.

17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.

18 апреля дочь захваченной россиянами в плен волонтера Тайры выиграла бронзу "Игр непокоренных".

1 мая Демсокира сообщила, что россияне не вносят Тайру в списки пленных, которая находится в плену уже 45 дней.

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