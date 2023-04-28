Тайра возглавит рабочую группу по медицинским вопросам при Министерстве обороны

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время пресс-конференции.

МОУ встретилось с 42 организациями и договорилось о создании постоянной рабочей группы при министерстве.

"Мы отреагировали на большое количество общественных организаций и волонтеров, которые занимаются медицинским сопровождением наших воинов, защитников и защитниц. Мы посмотрели на весь перечень замечаний, в хорошем смысле претензий и рекомендаций. Возможно, она (рабочая группа, - ред.) потом также институализируется во что-то, ка рабочая группа по Антикор направлениям превратилась в Антикоррупционный совет", - заявил глава военного ведомства.

Резников рассказал, что возглавить рабочую группу при Министерстве обороны согласилась Юлия Паевская, псевдо Тайра: "Она согласилась возглавить эту группу и наработать определенные предложения вместе с теми, кто к ней присоединится".

В то же время было принято решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий на линии фронта.

"Чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений. Кроме того, по моей директиве будет обязательно введение дополнительных должностей психологов во всех лечебных учреждениях. Сам факт ранения это не только физическое травма, но и психологическая", – добавил руководитель оборонного сектора Украины.

Этим вопросом будет заниматься заместитель Анна Маляр и командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко. Военные должны посетить все ВВК в городах вдоль линии фронта: "Сегодня они должны отправляться в эту командировку и я должен в течение 10 дней получить доклад, что там происходит, какие потребности там есть".