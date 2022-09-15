Тайра свидетельствовала в США об ужасах российского плена.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов и призвала американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но весь цивилизованный мир", – написала Оксана Маркарова.

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Она отметила важность свидетельств для привлечения России к ответственности за военные преступления и для обострения внимания к необходимости наращивания усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла , что попадет в плен.

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