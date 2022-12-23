Тайра открывает благотворительный фонд для поддержки семей пленных
Волонтер и парамедик Тайра открывает благотворительный фонд "Мрия" для помощи семьям военнопленных и гражданских пленников
Об этом пишет в фейсбуке Юлия Паевская .
"Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту. Мечта, которая окрыляет, придает сил, мечту, которая открывает новое будущее. , который будет заботиться прежде всего о семьях военнопленных и гражданских пленников", - пишет Тайра.
Сообщается, что, по официальным данным, в Украине семей военнопленных около 10 тысяч. Поэтому волонтер планирует подписать меморандум с центром помощи пленным, с другими организациями, которые помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат.
Чтобы действовать вместе, на одну цель. Чтобы никто не остался забытым. Чтобы увеличить шанс всем вернулись домой к своим родным. Чтобы родные имели поддержку и помощь все это время.
Мечта – это дело смелых и свободных людей. Мечта – это то, что никто не имеет права отобрать у нас и наших детей. Мечта – это то, что делает невозможное возможным", - написала Тайра.
- 17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.
- Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.
- Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла , что попадет в плен.
- Парамедик свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США).
- 3 декабря парамедик Тайра (Юлия Паевская) рассказала в эфире Еспресо, что россияне вместо того, чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затащить украинцев вслед за собой в этот водоворот.
- 5 декабря премию "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" получила волонтер, доброволица, парамедикиня, командир подразделения "Ангелы Тайры" - Юлия Паевская "Тайра".
- Паевская попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 вошли 8 украинок.
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