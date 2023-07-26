Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею. Это стало следующим шагом после предварительного возобновления поставок зерна.

"Северной Корее всегда удается найти способ выжить. Нет никаких признаков того, что в ближайшее время она вернется к ядерным переговорам", - сказала региональная менеджер по Open Nuclear Network в Вене Рэйчел Миньюнг Ли.

В Белом доме появились предположения, что КНДР может поставлять России боеприпасы для использования в войне с Украиной.

По данным эксперта по вооружениям Джуста Олиманса, предположительно, КНДР рассматривает возможность избавиться от части своих боеприпасов по высокой цене. К примеру, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, доход от продажи 250 000 снарядов составлял бы примерно 1% ее ВВП.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля стало известно, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгом 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".