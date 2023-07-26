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Тайные соглашения с Россией помогают КНДР финансировать ядерную программу, - Bloomberg

26 июля, 2023 среда
11:08
Мир

Лидер КНДР Ким Чен Ын нашел новые способы пополнить свою опустошенную казну за счет РФ. Эти деньги позволяют ему финансировать свою ядерную программу

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею. Это стало следующим шагом после предварительного возобновления поставок зерна.

"Северной Корее всегда удается найти способ выжить. Нет никаких признаков того, что в ближайшее время она вернется к ядерным переговорам", - сказала региональная менеджер по Open Nuclear Network в Вене Рэйчел Миньюнг Ли.

В Белом доме появились предположения, что КНДР может поставлять России боеприпасы для использования в войне с Украиной.

По данным эксперта по вооружениям Джуста Олиманса, предположительно, КНДР рассматривает возможность избавиться от части своих боеприпасов по высокой цене. К примеру, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, доход от продажи 250 000 снарядов составлял бы примерно 1% ее ВВП.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля стало известно, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгом 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

Россия
КНДР
ядерная программа
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