Тайные сделки, секреты олигархов и конфиденциальные видео, - Anonymous "слили" базу Центробанка РФ и записали обращение к Путину

Об этом они рассказали в своем Твиттере, информирует Эспрессо.TV

Anonymous выложил в сеть данные сломанного ими ЦБ России, объем которых составляет 28 Гб. Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину:

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле экономика РФ.

Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь.

Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь".

Напомним, хакерская группировка Anonymous накануне сообщила , что они взломали систему Центрального банка России.

"Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут изложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения", - заявили в группировке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb