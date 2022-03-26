Тайные сделки, секреты олигархов и конфиденциальные видео, - Anonymous "слили" базу Центробанка РФ и записали обращение к Путину
Главной задачей этой акции является продемонстрировать реальное состояние экономики России и показать скрытые соглашения РФ с олигархами и руководством других стран.
Об этом они рассказали в своем Твиттере, информирует Эспрессо.TV
Anonymous выложил в сеть данные сломанного ими ЦБ России, объем которых составляет 28 Гб. Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину:
"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле экономика РФ.
Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь.
Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь".
Напомним, хакерская группировка Anonymous накануне сообщила , что они взломали систему Центрального банка России.
"Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут изложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения", - заявили в группировке.
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