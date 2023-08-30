Тайные похороны Пригожина из-за страха Путина по поводу беспорядков, проблемы с F-16 и масштабная атака дронов в России. Акценты мировых СМИ 30 августа

На таких темах делают акцент международные издания на утро 30 августа.



Тайные похороны Пригожина и атаки беспилотников в шести регионах РФ

Руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина тайно похоронили, поскольку Кремль пытается избежать беспорядков, пишет The Washington Post . Командир российских наемников был похоронен на чрезвычайно тайной церемонии в Санкт-Петербурге во вторник, а пресс-служба Вагнера объявила, что мероприятие было закрыто для посторонних, после того как катафалки и погребальные кортежи проложили фальшивые следы на нескольких местных кладбищах и других местах, которые местные журналисты отслеживали целый день.

Издание отмечает, что махинации "плащ и кинжал" вокруг захоронения подчеркивают опасения Кремля по поводу потенциальных волнений среди жестких, провоенных российских националистов, многие из которых презирали лидера ЧВК Вагнера за его жесткую, откровенную критику войны, вызывавшую сомнения в отношении президента Владимира Путина и часто заставлявшую его руководителей обороны выглядеть некомпетентными и неправдивыми в вопросах потерь и неудач на поле боя.

Ранее во вторник Кремль заявил, что Путин не посетит похороны Пригожина, своего бывшего соратника, поскольку других погибших в крушении руководителей ЧВК Вагнера похоронят без помпезности. Как говорится в статье, пренебрежение Путина к похоронам рисковало еще больше разозлить ястребиных поклонников Пригожина, которые видели в нем героя войны и требовали, чтобы его похоронили с военными почестями, несмотря на восстание, которое он возглавил в июне, направленное на свержение военного руководства страны.

Чрезвычайная секретность вокруг похорон Пригожина и других высокопоставленных деятелей Вагнера подчеркнула тревогу в Москве, поскольку Кремль пытался свести к минимуму риск беспорядков и подвести черту под кратковременным июньским восстанием Вагнера. Тем не менее, разногласия по поводу тяжелого 18-месячного вторжения в Украину продолжают волновать российскую элиту и ее военное руководство. Кремль решительно отрицает всякую причастность к крушению самолета Пригожина, в то время как российские государственные СМИ обвиняют Украину и западные спецслужбы. Российские следователи говорят, что они расследуют катастрофу, которую, по мнению представителей Пентагона, вызвал взрыв, потенциально диверсия.

Фото: Reuters

The Guardian отмечает , что всю неделю в России ходили слухи о времени и месте похорон Пригожина. Казалось, эта тайна демонстрирует беспокойство Кремля наследием Пригожина, бывшего союзника Путина, получившего одну из самых высоких военных наград России до того, как его президент назвал предателем. К тому же возникла путаница относительно места захоронения Пригожина. Сначала местная полиция сообщила, что якобы похороны пройдут на историческом Серафимовском кладбище, но впоследствии пресс-служба Вагнера назвала местом захоронения Пороховское кладбище.

Некоторые аналитики предположили, что российские власти пытались ввести в заблуждение общественность относительно похорон Пригожина, чтобы избежать спонтанной демонстрации поддержки Пригожина и его главных помощников. С момента смерти лидера наемников Кремль, видимо, следил за тем, чтобы не превратить похороны в масштабную публичную демонстрацию поддержки предводителя.

Кремль также, похоже, отказал Пригожину в государственных похоронах, несмотря на то, что он награжден орденом Героя России. Ранее на этой неделе несколько жестких экспертов призвали Москву похоронить Пригожина, который до смерти оставался популярной фигурой среди российских ультранационалистов, с государственными почестями.

Атака беспилотника на город Псков на северо-западе России повредила четыре тяжелых транспортных самолета, сообщили российские государственные СМИ утром в среду на фоне сообщений об атаках в шести регионах на западе России. Эти атаки оказались самыми большими с тех пор, как Россия ввела войска в Украину в феврале 2022 года. Как сообщает The Guardian , Псков расположен примерно в 800 км от границы с Украиной, а окружающий регион граничит со странами-членами ЕС Латвией и Эстонией. Атака была частью волны атак беспилотников в первые часы среды. Министерство обороны России сообщило, что беспилотники также были сбиты над Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Псков оказался единственным регионом, где беспилотники нанесли ущерб, хотя СМИ сообщали о звуках взрывов в некоторых регионах. Три беспилотника сбили в Брянской области, по данным российских военных, и два – над Орловской областью. Один был сбит в Рязанской области, один над Калугой и еще один в Московской области, сообщили официальные лица. Жертв и разрушений в этих районах не зафиксировано.

Украина не заявила о своей причастности к последней атаке, но редко комментирует атаки в России, отмечает BBC . Считается, что в последние недели страна увеличила использование взрывоопасных беспилотников для нападения на цели внутри России. Ранее Псковская область была обстреляна беспилотниками в конце мая.

Украина и Россия ломают голову над размещением войск и атаки беспилотников на востоке

Из-за многочисленных сражений Россия и Украина ломают голову над тем, куда разместить войска. The Times пишет , что россияне продвигаются на северо-востоке, в направлении Купянска, тогда как Украина продолжает наступление на юге, надеясь заставить другую сторону передислоцировать свои силы. Российские войска подошли ближе к Купянску на северо-востоке Украины, что побудило к активизации призывов к гражданскому населению бежать и отражало трудный выбор, который обе стороны должны сделать относительно того, куда направить подкрепление вдоль фронта, простирающегося на сотни километров, говорится в статье .

Некоторые западные официальные лица заявляли, что Украина должна сосредоточить все силы на южном контрнаступлении. Но президент Украины Владимир Зеленский отверг эту критику, заявив, что украинские войска не будут отказываться от обороны таких мест, как Купянск. Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу, что существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на северо-востоке Украины. Там добавили, что российские войска, вероятно, попытаются продвинуться на запад к реке Оскол, протекающей через Купянск с севера на юг. Тогда российские войска могли бы использовать реку как естественный барьер против дальнейших украинских атак. Но недавние отчеты западных военных аналитиков предполагают, что может происходить наоборот – российские войска могут перекидывать силы с востока на юг, чтобы укрепить там свою оборону, что может ослабить давление на Купянск.

Фото: The Times

С июня Украина находится в наступлении, пытаясь вбить клин на юге в оккупированную Россией территорию, разделяя и прерывая линии поставок Москвы. Один украинский удар направлен на город Мелитополь, а другой на город Бердянск, оба в Запорожской области, но каждый продвинулся всего на несколько километров из-за сложной российской обороны.

Вместе с тем российские беспилотники-камикадзе обрушиваются на восток Украины, отмечает BBC . На северо-востоке Украины Россия недавно развернула около 100 000 военных для возобновленных атак. РФ стремится укрепить свой контроль над восточными регионами, где она захватила территорию, большую часть которой вернули украинские силы в сентябре прошлого года. Заявленной военной целью Москвы является «освобождение» Донбасса, состоящего из Луганской и Донецкой областей. Но, обладая большей живой силой, она также пытается растянуть украинские ресурсы, поскольку Киев ведет отдельное наступление на юге страны.

Рассказывается, что Украина, которая в начале конфликта имела преимущество в беспилотных летательных аппаратах с вооружением, все больше испытывает вызов из-за прогресса в тактике и технологиях российских беспилотников. Сейчас в России есть беспилотники, которые охотятся парами, используя лазерное наведение, чтобы попасть в цель, – прогресс, который, по словам многих украинских командиров на фронте, стоит жизни. Солдаты, конечно, имеют преимущество в доспехах. Гражданские – нет. А вокруг Купянска – города, который Украина отвоевала в прошлом сентябре, – российские пушки снова обстреливают дома людей. Там объявлено об эвакуации десятков городов и сел. Люди вокруг уже полгода жили под российской оккупацией, и многие не хотят этого повторять.

Украина просит F-16, но это проблема, и похороны Джуса

Истребители F-16 не будут доставлены в Украину раньше следующего года. Но через несколько дней после возвращения в Киев из визитов в несколько стран Европы президент Владимир Зеленский добился обещаний от ряда стран либо пожертвовать самолеты, потенциально более 60, либо обеспечить обучение пилотов и вспомогательного экипажа. Поскольку контрнаступление Украины медленно развивается этим летом, легкомысленные заявления Зеленского об обеспечении F-16 сигнализируют о молчаливом признании того, что 18-месячная война в Украине, вероятно, продлится еще много лет. Они также были ощутимым сигналом того, что внимание Зеленского сосредоточено на истребителе, который быстрее, мощнее и универсальнее украинских самолетов, но это вызвало дебаты относительно того, насколько существенно этот истребитель может продвинуть Киев в немедленных военных усилиях. F-16 обладает как наступательной, так и оборонительной способностью – он может быть запущен в считанные минуты и оборудован для сбивания приближающихся ракет и самолетов противника.

Как говорится в материале The Times , Украина решительно настаивала на том, что самолеты будут иметь существенное значение, хотя американские официальные лица уже давно утверждают, что танки, боеприпасы и, главное, хорошо обученные наземные войска гораздо важнее в преимущественно наземной войне сейчас. Западные военные самолеты стоят дорого, и могут понадобиться годы, чтобы научить и отправить достаточное количество пилотов, чтобы обеспечить достаточное воздушное прикрытие.

Настаивая на истребителях, Украина также ощущает тиканье политических часов, заявили нынешние и бывшие чиновники в Киеве и Вашингтоне. Зеленский, похоже, стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и Соединенных Штатах, что может привести к изменению взглядов в обещавших истребители правительствах. Кроме того, отмечается, что непосредственным препятствием для размещения F-16, которые были заявлены, есть не фактические самолеты, а нехватка подготовленных англоязычных украинских пилотов и вспомогательного экипажа для их полетов и обслуживания.

Фото: gettyimages

Молодой украинский пилот Андрей Джус (Пильщиков) должен был сдать экзамен по английскому языку, который позволил ему начать долгожданную подготовку на истребителях F-16 американского производства, пишет WP . Более года 30-летний Пильщиков лоббировал в Вашингтоне отправку современных самолетов в Украину, даже встречался с американскими сенаторами, чтобы объяснить, как F-16 могут изменить ход войны против России. В отсутствие этих самолетов он летал на МиГ-29 советских времен, которые, как он сказал в интервью The Washington Post в прошлом году, сделали украинцев просто мишенями для россиян.

Но перед тем, как Пильщиков имел возможность пройти экзамен, он и еще два украинских пилота, Вячеслав Минка и Сергей Проказин, погибли на прошлой неделе во время столкновения двух учебно-тренировочных самолетов L-39 на северо-западе Украины, что ВВС Украины назвали несчастным случаем при выполнении боевого задания. Авария в пятницу уничтожила трех высококвалифицированных пилотов, покрыв пеленой горя всю страну, где национальное настроение уже омрачилось среди вызовов медленного контрнаступления. Смерть пилотов также вызвала гнев на Соединенные Штаты из-за того, что некоторые критики в Украине считают ненужной задержкой отправки F-16.

Империалистическая пропаганда Папы Римского и спасение Путиным его суперяхты

Украинские чиновники подвергли критике недавнее обращение Папы Франциска к российской молодежи, назвав его слова империалистической пропагандой, пишет CNN . Понтифик в пятницу в Санкт-Петербурге выступил с видеообращением к X Всероссийской ассамблее католической молодежи, во время которой призвал считать себя потомками Российской империи. "Никогда не забывайте о своем наследии. Вы потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия", - сказал Папа.

В прошлом году президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром Первым во время выставки, посвященной первому российскому императору, используя это сравнение, чтобы оправдать вторжение России в Украину. Эти замечания были осуждены украинцами, которые считали их открытым признанием имперских амбиций Путина – и были вновь освещены на этой неделе после обращения Папы. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Петр Первый и Екатерина Великая являются «худшими примерами империализма и крайнего русского национализма», предупредив, что слова Папы могут быть восприняты как поддержка национализма и империализма, повлекшие сегодня войну в Украине. Кроме того, Папу Римского ранее критиковали за некоторые его комментарии по поводу войны России в Украине.

The Guardian пишет , что, согласно секретным документам, обнародованным в новом расследовании, Владимир Путин перевез свою суперяхту стоимостью 100 миллионов долларов с немецкой верфи в Россию всего за несколько недель до того, как отдал приказ о вторжении в Украину. Российская антикоррупционная организация, созданная заключенным оппозиционером Алексеем Навальным, утверждает, что электронные письма показывают, что российский президент приказал срочно переместить 82-метровую суперяхту под названием Graceful с верфи в Гамбурге, где она проходила ремонт за 32 миллиона долларов, до 1 февраля 2022 года.

Graceful, также известная под кодовым названием "Касатка", имеющая 15-метровый крытый бассейн, который можно превратить в танцплощадку, является лишь одной из нескольких суперяхт, связанных с Путиным. Крупнейшую суперяхту Путина, "Шехерезаду", стоимостью 700 миллионов долларов, арестовали в итальянском порту Марина-ди-Каррара, где она проходила ремонт. США также называют его владельцем меньшей суперяхты под названием Olympia, стоимостью 22 миллиона долларов.