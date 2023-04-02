Видео обнародовал на своей странице Петр Порошенко.

"Хлопцы сбросили видео с передка, где работает наше тайное оружие. Да-да, именно банно-прачечный комплекс. Сверху - маскировочная сетка, внутри душ, 2 тонны горячей воды, есть свет и тепло", - объясняет Порошенко.

Военные рассказывают: горячий душ после окопов Донетчины – это как рай после ада.

"Очень благодарны мои побратимы из Бахмута, которые сейчас находятся на передовой, на нуле. В самом аду, в самом Бахмуте. Приезжают в этот замечательный "моющий агрегат", который мы получили. Никогда бы не подумали, что на войне можно приехать из Бахмута и помыться, почувствовать себя человеком, вернуться назад в цивилизацию. Благодарны не только в 77-й бригаде, но и все ребята, потому что мы пускаем помыться, привести себя в порядок и вернуться назад, в бой", – рассказывает боец.

Другой солдат показывает, как работает комплекс. Быстро нагревает воду, для этого используют твердое топливо. А электричество обеспечивает мощный генератор. Подача воды очень экономная, поэтому расходы незначительны.

"Температуру дает быстро. Если вода 20 градусов, за 20 минут нагревается до 40. Когда мы уезжаем, у нас с собой два бака воды – это две тонны воды. Две роты свободно могут помыться – тем более краны экономные. Ребята говорят – как из рая выходят. Особенно те, кто с "передка", кто неделями в грязи", – объясняет мужчина.

Бойцы, выходящие после горячего душа с выстиранной одеждой, добавляют: "ощущения шикарные. После боевых - именно то, что надо. Будто заново родился".

Порошенко отмечает - бытовые вопросы на фронте крайне важны, ведь это влияет на боевой дух.

"В некоторых подразделениях раньше использовали бутыли с водой вместо нормального душа. Или же совковые ржавые бани, которых почти не осталось. Ну и конечно, ни стиральных машин, ни сушилок там нет".