Тайма по 30 мин и временные удаления: ФИФА тестирует революционные изменения футбольных правил

Об этом сообщает Goal.com.

Тестирование новых футбольных правил происходит на юношеском футбольном турнире Future of Football Cup в Нидерландах.

Во время матчей юношеских команд U19: нидерландских ПСВ и АЗ, бельгийского "Брюгге" и немецкого "Лейпцига" команды вместо двух таймов по 45 минут играют два тайма по полчаса чистого времени. Также футболисты вводят аут ногами, штрафные разыгрывают в одиночку, с помощью дриблинга, а команды имеют возможность проводить неограниченное количество замен. Кроме того, введены временные удаления - на 5 мин после получения желтой карточки.

Тестирование происходит по инициативе Международной федерации футбольных ассоциаций. После окончания турнира ФИФА проанализирует нововведения и решит, стоит ли вносить соответствующие изменения в правила.

Напомним, 24 мая УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

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