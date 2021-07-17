Тайма по 30 мин и временные удаления: ФИФА тестирует революционные изменения футбольных правил
ФИФА протестовала новые футбольные правила, по которым в таймах будет 30 мин чистого времени
Об этом сообщает Goal.com.
Тестирование новых футбольных правил происходит на юношеском футбольном турнире Future of Football Cup в Нидерландах.
Во время матчей юношеских команд U19: нидерландских ПСВ и АЗ, бельгийского "Брюгге" и немецкого "Лейпцига" команды вместо двух таймов по 45 минут играют два тайма по полчаса чистого времени. Также футболисты вводят аут ногами, штрафные разыгрывают в одиночку, с помощью дриблинга, а команды имеют возможность проводить неограниченное количество замен. Кроме того, введены временные удаления - на 5 мин после получения желтой карточки.
Тестирование происходит по инициативе Международной федерации футбольных ассоциаций. После окончания турнира ФИФА проанализирует нововведения и решит, стоит ли вносить соответствующие изменения в правила.
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Напомним, 24 мая УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
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