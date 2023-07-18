Тайфун "Талим" достиг берегов юга Китая: эвакуировали до 230 тыс. человек, закрыли 68 туристических направлений
Тайфун "Талим" прошел в китайской провинции Гуандун и достиг Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате чего эвакуировали 230 тысяч человек, закрыли 68 туристических направлений.
Об этом информирует Xinhua .
Это уже четвертый тайфун в Китае с начала года. Во вторник, 18 июля, он достиг берегов Гуанси-Чжуанского автономного района, до этого тайфун прошел в провинции Гуандун.
По данным регионального метеорологического бюро, максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 25 метров в секунду, и ожидается, что он будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км в час.
В городах Циньчжоу, Фанченган и Чунцзуо прогнозируют ливни, а в южной и центральной частях региона скорость порывов ветра составит 33 метра в секунду.
Объявлен желтый уровень опасности, ожидаются сильные ливни до 180 мм, грозы и штормовой ветер.
"Местным органам власти рекомендовано подготовиться к ливням и проверить дренажные системы в городах, на сельскохозяйственных угодьях и рыбных прудах. Транспортные органы просят принять меры по контролю за дорожным движением на участках дорог, где идут сильные дожди, и направлять движение на затопленных участках", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17 июля из провинции Гуандун было эвакуировано около 230 тысяч человек. Местные власти распорядились закрыть 68 туристических направлений, отозвали 2 702 рыболовных судна и приказали эвакуировать на берег 8 262 работников рыбных хозяйств.
По информации спасательного бюро Министерства транспорта, в состоянии готовности находятся команды спасателей и техника.
- В начале июля в Китае прошли аномальные дожди. В провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места.
- 10 июля метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина. В тот же день в столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
- 12 июля на севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
- 15 июля в Южной Корее из-за паводков и оползней, вызванных дождями, погиб 21 человек, 10 пропали без вести. Более шести тысяч человек эвакуировали.
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