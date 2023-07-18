Об этом информирует Xinhua .

Это уже четвертый тайфун в Китае с начала года. Во вторник, 18 июля, он достиг берегов Гуанси-Чжуанского автономного района, до этого тайфун прошел в провинции Гуандун.

По данным регионального метеорологического бюро, максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 25 метров в секунду, и ожидается, что он будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км в час.

В городах Циньчжоу, Фанченган и Чунцзуо прогнозируют ливни, а в южной и центральной частях региона скорость порывов ветра составит 33 метра в секунду.

Объявлен желтый уровень опасности, ожидаются сильные ливни до 180 мм, грозы и штормовой ветер.

"Местным органам власти рекомендовано подготовиться к ливням и проверить дренажные системы в городах, на сельскохозяйственных угодьях и рыбных прудах. Транспортные органы просят принять меры по контролю за дорожным движением на участках дорог, где идут сильные дожди, и направлять движение на затопленных участках", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июля из провинции Гуандун было эвакуировано около 230 тысяч человек. Местные власти распорядились закрыть 68 туристических направлений, отозвали 2 702 рыболовных судна и приказали эвакуировать на берег 8 262 работников рыбных хозяйств.

По информации спасательного бюро Министерства транспорта, в состоянии готовности находятся команды спасателей и техника.