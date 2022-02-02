Таяние ледникового щита Гренландии за 20 лет повысило уровень мирового океана на 1,2 сантиметра

Об этом сообщает dpa-international.



По данным спутниковой миссии GRACE, ледниковый щит Гренландии потерял около 4 700 гигатонн льда (одна гигатонна равна 1 млрд тонн, - ред.) с начала измерений в апреле 2002 года - этого количества достаточно, чтобы затопить на полметра всю территорию Соединенных Штатов.



Ледниковый щит Гренландии занимает четыре пятых общей площади самого большого острова Земли. Больше его только Антарктический ледниковый щит.



Издание пишет, что Гренландия особенно пострадала от изменения климата, потому что Арктика прогрелась гораздо больше, чем любой другой регион Земли.

Напомним, 19 августа 2021 года в ледниках Гренландии в третий раз за десятилетие температура поднялась выше нуля - это повлекло за собой первый задокументированный дождь с момента постоянных наблюдений в 1950 году.

22 декабря 2021 г. на севере Гренландии зарегистрировали рекордно высокую температуру воздуха: +8,3 °C.