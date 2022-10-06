Во Львове библиотека на Рынке (на центральной площади города, - Ред.), как ее называют "в народе" (Львовская областная библиотека для юношества им. Романа Иваничука, - Ред.) является не только центром культуры и просвещения, сегодня это еще и место, где активно работают волонтеры. Тань, расскажи о своем волонтерстве.

Наш волонтерский центр с начала войны сразу определил свою нишу – место для плетения маскировочных сеток. И пусть для кого-то это может показаться чем-то вроде средневековой мануфактуры, но, поверьте, именно голосовые сообщения к нам, сообщения от военных – это просьба предоставить определенные сетки, определенный размер. Они даже так не благодарят за тепловизоры и дроны, как за качественно изготовленные сетки. Поэтому сразу акцентирую, что сетки – важны, и даже есть такой хэштег у нас в соцсетях #сетки важны. По нему вы можете найти всю информацию. Плетение сеток – это не только хорошая помощь нашему военному, это еще и большая психотерапия. Мы здесь знакомимся, мы здесь дружим. Я точно скажу, что сейчас у меня появилась большая волонтерская семья, с которой я готова жить после победы и строить новое процветающее европейское государство. Поэтому сетки – это номер один. Но мы на них не остановились, ведь активных помощников много, поэтому ввели еще и питание для тех людей, которые были вынуждены уйти от войны. Я не люблю слово "беженцы". Потому что бежали они только потому, что за спинами разрывались бомбы. Мы придумали здесь для них горячее питание. Такой волонтерский буфет, где можно было бы не только перекусить, но еще немного разрадовать себя, пообщаться.

Потом появился цех, который я тоже очень люблю. В нем мы шьем флаги. Его идею предложила моя дочь, которая всегда хотела освоить швейную машинку, и здесь такой случай. Сейчас этот цех очень производителен. Кроме того, что в неделю они шьют до 300 флагов, они еще и шьют белье, шьют постель для госпиталей и в общем тоже творят большое пространство. Еще инициировали благотворительную ярмарку. Вот здесь у нас каждую субботу и воскресенье. И возможно и хорошо, что те, кто во Львове, приедут к нам и увидят вживую, как все это работает, и какая энергия здесь царит. В общем, волонтерство – это не только потребность помочь войску, это помочь себе. Нельзя во время такой большой угрозы твоему народу, твоей нации, быть в стороне в любом случае. И много раз я повторяла, если ты не на фронте, то ты для фронта. И это не пустые слова. Лично я для себя эту аксиому приняла абсолютно, и стала достаточно сурова. Ты – либо в ВСУ, либо – для ВСУ. Да мы здесь этот принцип и лелеем.

Хочу добавить, что кроме волонтерства библиотека остается библиотекой. Мы не перестали презентовать авторов книг. Особенно тех, кто приехал сюда вынужденно. И среди них это реальные будущие и нынешние звезды литературы. Мы делаем благотворительные вечера, организуя сбор средств для ВСУ. Я не знаю, были ли, будут ли времена, кроме этих, когда так все это воспринимается глубоко, сердечно, душевно. И будут ли времена, когда мы сможем достучаться до кого-то больше и скорее, чем сейчас.

Знаю, что ты часто ездишь на фронт с благотворительными миссиями. Расскажи немного об этом

Да, я езжу не только на Запад. Я езжу к нашим друзьям, которые сейчас оказались за границей и инициируют там много благотворительных инициатив. И мне очень интересно находиться в тех средах, потому что я вижу, какими мы становимся зарядными друг другу. Это в основном женщины и дети. Но сердце мое, конечно, в волонтерских поездках на Восток. Я никого не имею права сейчас призывать к таким поездкам. Сама туда поехала так в эмпатии, имея возможность встретиться с несколькими своими родными и друзьями, и теперь я от этого отказаться не могу. Это верно. Но я призываю волонтеров, не имеющих внутреннего зова ехать, все же слышно свою интуицию. И скажу за себя. Наибольшим вдохновением для меня являются поездки на Восток и встречи с теми людьми, с которыми я, например, во время восточной войны творила фестиваль. Все те люди, которые волонтерили на фестивале, были активными участниками, они настолько сейчас включены в эти процессы… большинство из них на фронте, большинство активно волонтерят. Не все смогли остаться в своих родных местах, но это не делает их менее эффективными. Собственно, когда я еду на Восток, у меня две миссии. Ввезти нужные вещи, как и все волонтеры. Но мне кажется, что именно моя миссия более важна – поехать обнять, поговорить. Разрадовать – нет, скорее они меня разрадуют.

Потому что я в такой поездке чувствую, что делаю что-нибудь нужное. Поездки придают ощущение какой-то миссионерства в моей деятельности. И потому от этих поездок я отказаться не смогу. Как это будет максимально безопасно, я буду делать это. И самое главное, если есть возможность встретиться с теми, с кем ты работаешь как волонтер, помогаешь в том, чтобы они были тепло наряжены, вкусно накормлены, имели нужные военные споряги, и ты их видишь в этой всей работе, то нет большей благодарности, нет большего вдохновения, чем это все увидеть вживую. Ну и непосредственно в поездках мне удается встретиться с теми, кто полностью владеет моими мыслями, сердцем… это военные авторы. Их очень много на передовой.

Собственно о военных авторах я бы хотела тебя сейчас спросить

Библиотека наша носит звание лучшей библиотеки года по версии Украинской библиотечной ассоциации, и это звание мы получили, в частности, потому, что были соучредителями Всеукраинского форума военных писателей. Они были уже ветеранами. Сейчас они снова встали к активным боевым действиям. Никто не остался в стороне. Я невероятно горжусь этими ребятами. И собственно, еще раз подчеркну, с ними мое сердце. И было бы странно, если бы первое волонтерское внимание, уважение, не было обращено к ним. Библиотекары, читатели, почитатели их творчества, естественно, захотели их поддерживать в первую очередь. И это не удается. Разными способами. Это тоже большая волонтерская семья, которая постоянно переживает, которая хочет слышать и видеть таких писателей на связи, и, конечно, ждем ежедневно какую-нибудь весточку творческую. И когда у кого-то из наших авторов появляются новые отрывки прозы или новые поэзии в сетях… это отдельный праздник. Мы их распространяем, изучаем, декламируем здесь, в мирных городах, стараемся, чтобы их услышали больше украинцев. Поэтому эти поездки плавно связаны еще с тем, что у меня есть еще возможность встретиться с нашими военными авторами.

Можно ли их назвать?

Можно. Я может кого-то и забуду, но наверняка в хронологии прежде всего вспомню Владимира Коротю, невероятного легендарного защитника Киевской области, его ротно-тактическую группу "Ирпень". Считаю Владимира своим героем. О Володе еще скажу, что во время войны он опубликовал свою очередную книгу. Это такие записки о государственности, и это живые объективные записки со времен того, что проходил на войне Владимир, и они будут полезны всем проходившим с ним рядом гражданским и военным или те, которые были в параллельных военных задачах. И это все дает общую картину. Володя пригласил нас в Ирпень на Пасху. Невероятные впечатления. Я действительно видела Воскресение. В самом первом понимании. Конечно, хочу вспомнить о Николае Николаеве. Он у нас автор логотипа Форума военных писателей. И я очень-очень слежу за его прозой, которая появляется сейчас. Этот человек с опытом, с глобальным видением мира. Обязательно вспомню о Василии Пиддубном и Виталии Запеке. Потому что это наверняка двое из самых плодовитых авторов. И во время великой войны, к примеру, у Запеки Виталия вышла детская книга "Полинка" о его внуке. Книга сейчас наиболее коммерчески запрашиваемая. Тираж уже продан. Я с ней ездила за границу. Это такой особый симбиоз, когда дедушка – мужественный воин – так нежно пишет о внучке. Так нежно пишет о девочке, которая является олицетворением того, за что он сейчас воюет. Обязательно скажу о своем, наверное, самом искреннем друге, утешителе, адвокате Василии Паламарчуке, который смело и непрестанно возвращает свой дом - Херсонщину, Олешки - в лоно Украины. Это невероятный и героический воин. Я очень надеюсь, что он продолжит писать, потому что его записки в соцсетях сейчас – это глоток свежего воздуха, это всегда с юмором, всегда так тонко, мы в этих записках видим и его военную работу, и видим его быт на войне, его собратьев . Я очень счастлива, что могу называть Василия своим товарищем. Ну и конечно я скажу отдельно о поэтах. И среди них - об Александре Лысаке, потому что именно Александра многие считают открытием нашего Форума. В поэтическом плане. Хотя он приехал с несколькими сборниками на свой первый форум, для львовян, для тех, кто приходил сюда на живые встречи – это было откровение. Он пишет столь высокую поэзию, и когда даже в ней есть какие-то жестокие военные реалии, это всегда достучится до каждого сердца. Даже когда в его поэзии появляется очень высокое слово, к которому где-то может надо дорастать, душу свою готовить, оно все равно дойдет до адресата. Я очень счастлива, что Александр вернулся, муза его снова посетила, и он снова пишет стихи, даже сейчас в шансах. Это особая магия созидания. Потому что украинское светлое воинство оно всем отличается от орков. От начала до конца.

Для меня основной характеристикой борьбы света в том, что во время такой борьбы в самые темные времена воины света несут этот свет в основном понимании. В том числе и через творчество. Я возможно кого-то не вспомнила, но они точно знают, что все в моем сердце и все их читатели за них болеют, поэтому не перестают быть благодетелями и донаты не прекращаются. И сейчас мы смогли обеспечить наших военных теплой формой, какими-то хорошими вещами, которые нужны воину зимой.

В основном что везете на фронт?

У нас был период дронов, прежде был период тепловизоров, перед тем был период шлемов, бронежилетов, разгрузок, РПС, подсумок. И все это такие волны. Наверное, в этом есть логика. А сейчас мы больше заботимся о хорошем обмундировании, о хорошей обуви. Наше государство занимается своим войском, наше государство уважает своих воинов. Но мы понимаем, что государственные руки и глаза не всегда могут дойти до каждого воина и иногда волонтеры и родные могут быстрее сработать. Поэтому мы сейчас пытаемся узнавать у каждого, несмотря на их скромность… порой и то, что военные умалчивают, как в зимних берцах воюют до середины июля… и это ты видишь в каких-то видео и фото случайно, и уже все понимаешь… у тебя здесь от хороших своих друзей донаторов хорошая обувь и говоришь: "Чего вы молчите?"

Обращаюсь к военным. Я прошу, не стесняться и говорить так, как есть. Ничего лишнего вы никогда не просите, потому что оно, к сожалению, горит, оно, к сожалению, уничтожается, и вам нужно только то, что нужно. Говорите об этом. Волонтеры обычно люди гражданские. И как бы они ни вникали в виды раций, в характеристики дронов или качества тепловизоров, мы никогда не сможем понять все эти потребности так, как вы. Говорите нам четко, и мы будем пытаться выполнить эти запросы, потому что они жизненно важны, как для вас, так и для нас. Вы являетесь нашим фронтом, и за вашими спинами мы не просто функционируем, мы преуспеваем, мы делаем сейчас какой-то невероятный квантовый скачок в искусстве, в культуре, в музыке, в литературе. И все это вашими силами. И когда вы являетесь частью этого квантового художественного прыжка, это невероятно. Это то чудо, которое мы видим в этом времени, в эти страшные времена. Очень вас прошу – не молчите!

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От библиотекарей вообще никто не ожидает такой крайней ярости, да? Многие рассчитывают, что человек начитанный будет космополитом до последнего.

У нас сейчас священная ярость…

Да. И я прошу сейчас всех своих коллег. В основном это коллеги с культурного фронта. Не бойтесь, если вы чувствуете эту благородную ярость. Поверьте, мы не станем меньше людьми, потому что мы откажемся от русского. От того, что мы, возможно, не будем иметь в контакте каких-то своих знакомых или даже родных из России. У них было время на то, чтобы определиться. Сейчас нам нужно максимально разделить территорию света и тьмы, добра и зла. Кто меня знает хорошо, до войны и даже до восточной войны, я человек любил полутона. Я верю, что бывают 50 оттенков серого. Но не в это время. Нам просто жизненно необходима периодизация на черный и белый. Украинцы стоят того времени, когда четко будет проведен предел. Это сейчас или никогда. Поэтому, свою личную победу я буду праздновать так, как я никому не расскажу. Но на седьмой день после официальной капитуляции россии с маленькой буквы мы всех участников Форума военных писателей ждем во Львове на форуме победы. Это будет на седьмой день. Бог так мир сотворил. Седьмой день – для счастья, для размышления, для отдыха. Я это говорю уже не в первый раз. И это совсем серьезно. А потом мне хочется поработать на Востоке. Я, конечно, верну туда фестиваль, который мы создавали с моими друзьями, фестиваль "Кальмиус". Одним словом, я попробую пройти по конкурсу на какую-нибудь должность, возможно в культуру, это то, что я умею делать. Мне очень хочется поработать и, почему-то, особенно в Донецкой области. Поэтому у меня очень четкие планы на то, как мы будем строиться после победы.

Если говорить о теперь и сейчас, я не знаю, есть ли совет, как проживать информацию или новости, которые мы получаем. Отказаться от них или надеть какие-то розовые очки, или запихнуть голову в песок - это точно не совет от меня. Но я знаю, что вы должны выбрать для себя человека, объект, событие, место, где вы абсолютно будете чувствовать себя счастливым. И когда вы этот момент в себе зафиксируете, а затем приходят темные новости и на вас в течение дня может несколько раз напасть безнадежность, тогда восстанавливайте в себе это чувство абсолютного счастья.

И что скажу я еще лично от себя, что именно в Великой войне я почувствовала, что такое настоящая безусловная большая любовь. Я не поэт, я не умею это показать такими описательными словами, но у меня очень четкий образ, который я чувствую. Он в сердце, в голове, в душе… во мне этой любви настолько много сейчас есть, что она как будто из ушей сейчас выходит такой протоплазмой, я готова делиться ею со всеми. Я таковой не была. Я достаточно человек жесткий и очень практичный. И я благодарю, что все окружившие меня люди заставили и дали мне это ощущение такой большой безусловной любви. Если в себе и это найдете – это будет моментом, как эффективно и при здравом уме добыть и доработать до нашей победы.