Татаров пытался сорвать кандидатство Украины в ЕС, - Шабунин
Руководитель Центра противодействия коррупции рассказал, как из-за действий заместителя главы Офиса президента Украина могла упустить шанс стать кандидатом на вступление в Евросоюз
Об этом Виталий Шабунин написал в Facebook.
Глава ЦБК напомнил: для того, чтобы Евросовет принял положительное решение, "адекватная часть власти решила показать хоть какой-то прогресс в антикоррупции и проголосовать в Верховной Раде антикоррупционную стратегию".
"Это давало аргумент всем лоббистам нашего членства в ЕС: мол, смотрите, они двигаются. Это была хорошая идея, чтобы хоть как-то снизить напряжение вокруг неадекватности Банковой в вопросе САП", - сообщил Виталий Шабунин.
"Знаете, что произошло во время голосования за стратегию? Заместитель Ермака выбросил оттуда самую главную часть, которая касалась... САП. Депутаты выбросили поправку №511, которая запретила бы генпрокурору фактически руководить САП при отсутствии избранного руководителя. При этом сама норма была декларативной - то есть не прямого действия. Для ее запуска нужно было голосовать отдельные изменения. То есть в реальном мире эта норма ничего не меняла, однако ее выбрасывание очень-очень усиливало противников нашего кандидатства в ЕС", - говорится в сообщении главы ЦПК.
"Татаров подвесил ( некоторых нардепов. - Ред. ) из-за заслуженных уголовных дел и теперь руководит ими в ручном режиме. Также союзниками заместителя Ермака в этой спецоперации стала группа Павлюка, с которыми у Татарова плодотворные деловые отношения по контрабанде. Вы же вдруг не подумали, что пацаны остановили заработки на контрабанде из-за какой-то войны?Война войной, а бабло "по росписанию", - подчеркнул Виталий Шабунин.
Он также добавил, что Татарову подыграла пророссийская часть "Слуг" во главе с Бужанским. "Последний полностью возобновил деятельность на срыв европейского вектора Украины", – рассказал руководитель ЦБК.
- Евросовет на саммите лидеров стран ЕС 23 июня в Брюсселе предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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