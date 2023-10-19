Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Татаров и "правки Лозового"
OPINION

Татаров и "правки Лозового"

Виталий Шабунин
19 октября, 2023 четверг
18:01
Мнение Виталий Шабунин

Знаете, почему за 4 года власти не сделали ничего, чтобы отменить "правки Лозового", из-за которых коррупционеры избегают ответственности?

Ибо, например, Татаров. Напомним, его дело закрыли в разгар полномасштабной войны 21 апреля 2022 года.

Используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще норму по “правкам Лозового” о необходимости получать разрешение на продолжение расследования…

Этой нормой Татаров и убил дело НАБУ/САП против себя, в котором ему уже подозрение было вручено.

Читайте также: "Легко убеждать прирученных зайцев не есть мясо"

На прошлой неделе благодаря хитроумной трактовке "правок Лозового" судьи закрыли первый эпизод дела "Роттердам+" на 19 млрд грн. Чем очень порадовали Ахметова.

Для этого тоже сослались на норму из тех же проклятых "правок Лозового".

Напомним, что Татаров был адвокатом олигарха Ахметова. Он даже приезжал с ним на допрос в НАБУ.

Читайте также: Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"

Теперь же оба закрыли свои дела о коррупции благодаря "правкам Лозового", которые протянула бывшая власть, и которые оставила власть нынешняя.

На очереди закрытие еще десятков резонансных коррупционных дел на миллиарды гривен.

О каждом из этих дел мы в ЦПК расскажем уже скоро. И каждый раз будем напоминать, благодаря кому они закрываются.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Экономика
Украина
политика
корупція в Україні
Читайте также:
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Карта бойових дій Кліщіївка Андріївка Курдюмівка Бахмут 10.10.23
18 октября, 2023 среда
ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
18 октября, 2023 среда
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
18:04
РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины
17:56
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
17:47
УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
17:38
США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники
17:33
Обновлено
Маск опроверг информацию о возможном прекращении доступа к соцсети Х в Европе
17:23
Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель
17:15
Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
17:10
Эксклюзив
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
17:07
Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира
17:00
Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
16:50
Режиссер Сенцов получил ранение на фронте
16:49
Эксклюзив
Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ
16:32
Олаф Шольц
"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе
16:05
OPINION
В Украине нужно движение за права солдат
16:02
НАПК выявило признаки обогащения начальника районного ТЦК Одессы на почти 47 млн грн
15:58
WhatsApp
В Whatsapp теперь можно использовать две учетные записи одновременно
15:40
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
15:28
Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ
15:21
Эксклюзив
ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении
15:13
TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине
15:02
До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
14:50
Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
14:50
Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
14:48
В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:19
Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов
14:14
В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Николай Княжицкий
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
13:57
Обновлено
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
13:53
Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в Украине
13:44
Обновлено
Совет принял в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
13:34
Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО
13:27
В Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности "сапер": кто может получить
13:20
"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV