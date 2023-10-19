Татаров и "правки Лозового"
Знаете, почему за 4 года власти не сделали ничего, чтобы отменить "правки Лозового", из-за которых коррупционеры избегают ответственности?
Ибо, например, Татаров. Напомним, его дело закрыли в разгар полномасштабной войны 21 апреля 2022 года.
Используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще норму по “правкам Лозового” о необходимости получать разрешение на продолжение расследования…
Этой нормой Татаров и убил дело НАБУ/САП против себя, в котором ему уже подозрение было вручено.
Читайте также: "Легко убеждать прирученных зайцев не есть мясо"
На прошлой неделе благодаря хитроумной трактовке "правок Лозового" судьи закрыли первый эпизод дела "Роттердам+" на 19 млрд грн. Чем очень порадовали Ахметова.
Для этого тоже сослались на норму из тех же проклятых "правок Лозового".
Напомним, что Татаров был адвокатом олигарха Ахметова. Он даже приезжал с ним на допрос в НАБУ.
Читайте также: Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
Теперь же оба закрыли свои дела о коррупции благодаря "правкам Лозового", которые протянула бывшая власть, и которые оставила власть нынешняя.
На очереди закрытие еще десятков резонансных коррупционных дел на миллиарды гривен.
О каждом из этих дел мы в ЦПК расскажем уже скоро. И каждый раз будем напоминать, благодаря кому они закрываются.
Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное