Ибо, например, Татаров. Напомним, его дело закрыли в разгар полномасштабной войны 21 апреля 2022 года.

Используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще норму по “правкам Лозового” о необходимости получать разрешение на продолжение расследования…

Этой нормой Татаров и убил дело НАБУ/САП против себя, в котором ему уже подозрение было вручено.

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На прошлой неделе благодаря хитроумной трактовке "правок Лозового" судьи закрыли первый эпизод дела "Роттердам+" на 19 млрд грн. Чем очень порадовали Ахметова.

Для этого тоже сослались на норму из тех же проклятых "правок Лозового".

Напомним, что Татаров был адвокатом олигарха Ахметова. Он даже приезжал с ним на допрос в НАБУ.

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Теперь же оба закрыли свои дела о коррупции благодаря "правкам Лозового", которые протянула бывшая власть, и которые оставила власть нынешняя.

На очереди закрытие еще десятков резонансных коррупционных дел на миллиарды гривен.

О каждом из этих дел мы в ЦПК расскажем уже скоро. И каждый раз будем напоминать, благодаря кому они закрываются.

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Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

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