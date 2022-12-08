Об этом сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters.

Узбекистан может импортировать российский газ через Казахстан, однако это будет происходить на основе коммерческого договора.

"Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", – отметил Журабек Мирзамахмудов. Он добавил, что "мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ".

Автор Reuters отмечает, что прохладное отношение Узбекистана к российскому предложению импорта газа отражает все большие трудности Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам.

Напомним, Турция 9 декабря проведет переговоры с российскими представителями по снижению цены на газ в 25%, соглашение может ослабить давление на лиру и улучшить позицию Эрдогана перед выборами в 2023 году.

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