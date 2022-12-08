Ташкент отказался от газового союза с Россией и Казахстаном, – министр энергетики Узбекистана
Узбекистан может заключить контракт о поставках российского газа, однако Ташкент "никогда не пойдет на политические условия" в обмен на него
Об этом сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters.
Узбекистан может импортировать российский газ через Казахстан, однако это будет происходить на основе коммерческого договора.
"Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", – отметил Журабек Мирзамахмудов. Он добавил, что "мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ".
Автор Reuters отмечает, что прохладное отношение Узбекистана к российскому предложению импорта газа отражает все большие трудности Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам.
- Напомним, Турция 9 декабря проведет переговоры с российскими представителями по снижению цены на газ в 25%, соглашение может ослабить давление на лиру и улучшить позицию Эрдогана перед выборами в 2023 году.
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