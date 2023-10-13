Ташева: государство не будет преследовать жителей ТОТ за получение паспорта РФ

Об этом заявила представитель президента в АР Крым Тамила Ташева, передает Укринформ .

"Мы рассматриваем большинство наших украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях как жертв оккупации и, соответственно, мы не будем преследовать наших граждан только за факт получения российского оккупационного документа", - сказала Ташева во время круглого стола в Офисе омбудсмена.

Относительно коллаборантов, получивших паспорта РФ для сотрудничества с оккупантами, Ташева подчеркнула, что они будут привлечены к ответственности не за получение документов, а за измену государства.

"В Украине нет ответственности за получение российского паспорта на оккупированных территориях. Согласно украинскому законодательству всех граждан, получивших навязанное это гражданство, мы все равно признаем украинскими гражданами", - отметила Ташева.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров выразил мнение, что сознательные коллаборанты составляют большинство среди получивших российские паспорта до начала Россией кампании по принудительной паспортизации. Тем не менее, сейчас люди в оккупации вынуждены получать паспорта РФ ради выживания, поэтому Украина должна адвокатировать этих граждан и не допустить самосудов после деоккупации.

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Представительница уполномоченного Верховной Рады по вопросам защиты прав граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина назвала проблему принудительной паспортизации на ТОТ "самой вопиющей" и отметила, что в Офисе омбудсмена именно по этому поводу получают наибольшее количество обращений.

В частности люди сообщали о похищении, пытках, угрозах убийством, отказе в оказании медицинской помощи и лекарств, в том числе отказе в помощи беременным, а также об уничтожении захватчиками украинских паспортов, из-за чего украинцы были вынуждены получать паспорта РФ.

Алтунина добавила, что граждане Украины, получившие российский документ, они могут сообщить об этом Офис омбудсмена, отправив обращение в произвольной форме по электронной почте [email protected].

В письме нужно указать свои персональные данные, действующий адрес, выложить, кого, когда и при каких условиях заставили получить паспорт страны-агрессорки. Обратиться может не только лицо, получившее паспорт РФ, но и его родственники, проживающие на подконтрольной Украине территории.

Офис омбудсмена сообщает, что жители ТОТ с начала полномасштабного вторжения получили 450 тыс. российских паспортов, в том числе на территории ОРДЛО – 1,4 млн.

Что известно о принудительной паспортизации на ТОТ Украины

В июне Центр нацпротива сообщал , что россияне на временно оккупированных территориях Луганщины угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ. Кроме того, захватчики обещали деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта.

В сентябре в Луганской ОВА сообщили , что российская оккупационная "власть" Луганщины решила осуществлять выплаты за рождение ребенка только через 5 лет со дня получения им гражданства РФ.

26 сентября глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил , что оккупационная "власть" Луганщины шантажирует местных жителей уменьшением суммы выплат, если их дети не получат российский паспорт до 14 лет.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что после деоккупации тем, кто принудительно получил российские паспорта, нужно будет дать время, чтобы их сдать.