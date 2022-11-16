Тарнув как столица Украины
Только очень смелый, даже рисковый человек в окружении Йозефа Пилсудского мог назначить город с таким мощным украинским бэком столицей Украины в изгнании
Правда, хороша столица Украины?
Нет, я не сошел с ума, когда сейчас пишу такое.
Когда-то очень давно я наощупь пошел по украинскому миру.
Улочками Кощице и закоулками Брашова, к могилами Пер-Лашеза и Монпарнаса, по набережной Роттердама и до №7 по Крайтмайрштрассе в Мюнхене.
И вот однажды забрел в Тарнув.
Bodertown.
Город на пограничье Галиции, но не в ее внешних, а во внутренних границах.
В точке, где украинская сила уже ослабла настолько, что это больше не был восточноготический город.
Но также в точке, где украинская сила была еще достаточно заметна, чтобы называть его западногалицким.
Город, что на середине дороги к польскому галицкому Кракову и к украинскому галицкому Перемышлю.
Город, который веками богател и застраивался ренессансной роскошью, в том числе благодаря торговым путям между Краковом и Киевом.
Только очень смелый, даже рисковый человек в окружении Йозефа Пилсудского мог назначить город с таким мощным украинским бэком столицей Украины в изгнании
Но при чем здесь столица Украины?
Ведь только очень смелый, даже рисковый человек в окружении Йозефа Пилсудского мог назначить город с таким мощным украинским бэком столицей Украины в изгнании.
В отеле Бристоль в 1920–22 годах жил и работал главный атаман Симон Петлюра, а также легитимное правительство УНР.
Здесь был разработан проект Конституции Украины — второй в нашей истории после орликовской.
В отеле Солдингера разместили Министерство иностранных дел УНР.
Но когда 12 лет назад я остановился у Бристоля, мной овладела какая-то легкая грусть.
1921 год. Возле Бристоля резко тормозит автомобиль с курьером из Варшавы, который привозит депешу главному атаману.
Возможно, это даже было очередное словоблудие, почему измена в Риге — это не измена.
2012 год. Возле Бристоля я думал о конце Украины и моей неминуемой эмиграции, потому что в оккупированной стране я бы не смог дышать.
Я больше не поеду в дом правительства в изгнании, не подойду к могиле президента в Париже и не буду смотреть на дом, где агент МГБ застрелил лидера украинского Сопротивления. Потому что Сопротивления не будет, потому что Украинское государство будет не сопротивляться , а наступать
2022 год. Возле Бристоля я благодарю генерала Залужного, ВСУ, моего двоюродного брата Любка и его отца Ивана, что больше никогда не буду искать украинский мир вне Украины.
Я больше не поеду в дом правительства в изгнании, не подойду к могиле президента в Париже и не буду смотреть на дом, где агент МГБ застрелил лидера украинского Сопротивления.
Потому что Сопротивления не будет, потому что Украинское государство будет не сопротивляться, а наступать.
И это будет хотя бы потому, что в кабинет украинского президента больше не едут курьеры из Варшавы.
К нему приходит персонально президент Польши.
И не чтобы за какую-то измену оправдаться, а чтобы и без того стальной союз укрепить.
И не в Тарнуве, а в Киеве – не в ссыльной, а в тысячелетней столице.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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