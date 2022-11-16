Правда, хороша столица Украины?

Нет, я не сошел с ума, когда сейчас пишу такое.

Когда-то очень давно я наощупь пошел по украинскому миру.

Улочками Кощице и закоулками Брашова, к могилами Пер-Лашеза и Монпарнаса, по набережной Роттердама и до №7 по Крайтмайрштрассе в Мюнхене.

И вот однажды забрел в Тарнув.

Bodertown.

Город на пограничье Галиции, но не в ее внешних, а во внутренних границах.

В точке, где украинская сила уже ослабла настолько, что это больше не был восточноготический город.

Но также в точке, где украинская сила была еще достаточно заметна, чтобы называть его западногалицким.

Город, что на середине дороги к польскому галицкому Кракову и к украинскому галицкому Перемышлю.

Город, который веками богател и застраивался ренессансной роскошью, в том числе благодаря торговым путям между Краковом и Киевом.

Только очень смелый, даже рисковый человек в окружении Йозефа Пилсудского мог назначить город с таким мощным украинским бэком столицей Украины в изгнании

Но при чем здесь столица Украины?

Ведь только очень смелый, даже рисковый человек в окружении Йозефа Пилсудского мог назначить город с таким мощным украинским бэком столицей Украины в изгнании.

В отеле Бристоль в 1920–22 годах жил и работал главный атаман Симон Петлюра, а также легитимное правительство УНР.

Здесь был разработан проект Конституции Украины — второй в нашей истории после орликовской.

В отеле Солдингера разместили Министерство иностранных дел УНР.

Но когда 12 лет назад я остановился у Бристоля, мной овладела какая-то легкая грусть.

1921 год. Возле Бристоля резко тормозит автомобиль с курьером из Варшавы, который привозит депешу главному атаману.

Возможно, это даже было очередное словоблудие, почему измена в Риге — это не измена.

2012 год. Возле Бристоля я думал о конце Украины и моей неминуемой эмиграции, потому что в оккупированной стране я бы не смог дышать.

Я больше не поеду в дом правительства в изгнании, не подойду к могиле президента в Париже и не буду смотреть на дом, где агент МГБ застрелил лидера украинского Сопротивления. Потому что Сопротивления не будет, потому что Украинское государство будет не сопротивляться , а наступать

2022 год. Возле Бристоля я благодарю генерала Залужного, ВСУ, моего двоюродного брата Любка и его отца Ивана, что больше никогда не буду искать украинский мир вне Украины.

Я больше не поеду в дом правительства в изгнании, не подойду к могиле президента в Париже и не буду смотреть на дом, где агент МГБ застрелил лидера украинского Сопротивления.

Потому что Сопротивления не будет, потому что Украинское государство будет не сопротивляться, а наступать.

И это будет хотя бы потому, что в кабинет украинского президента больше не едут курьеры из Варшавы.

К нему приходит персонально президент Польши.

И не чтобы за какую-то измену оправдаться, а чтобы и без того стальной союз укрепить.

И не в Тарнуве, а в Киеве – не в ссыльной, а в тысячелетней столице.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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