Тарифы облэнерго вырастут на 25-50% поэтапно

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора 23 мая. Решение предусматривает поэтапное повышение тарифов на распределение на июнь и июль-декабрь 2023 года для 22 операторов систем распределения. В результате они вырастут в среднем на 25-50%.

Для ОСР, расположенных на прифронтовой территории, продлен действующий тариф до конца июня и установлены новые тарифы на второе полугодие 2023 года. Это касается таких компаний как "ДТЭК Донецкие электросети", "Запорожьеоблэнерго", "ДТЭК Высоковольтные сети", "Луганское энергетическое объединение", ГП "Региональные электрические сети".

Отдельно рассматривался вопрос установления тарифов для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy ("Житомироблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и АО "Херсоноблэнерго". Для них предлагается продлить действующий тариф к концу июня 2023 года.

"В то же время вопрос применения санкций нуждается в тщательной проработке, поскольку остановка деятельности субъектов естественных монополий, в частности операторов систем распределения электрической энергии, без получения полного контроля государства над указанными субъектами хозяйствования, может привести к отключению объектов потребителей от электроснабжения в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях, в том числе предприятий критической инфраструктуры, военных объектов и т.д., что в свою очередь может привести к социальному взрыву, нарушению безопасности и обороноспособности страны", – говорится в обосновании проекта постановления.

Таблица с предложенными тарифами на распределение электроэнергии с июня 2023 года, грн/МВт-час (по опубликованному проекту постановления)