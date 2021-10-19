Тарифы на отопление для юридических лиц в Киеве выросли на 80%, - решение КГГА

Об этом говорится в решении Киевской городской государственной администрации от 13 октября.



Согласно документу, тариф на поставку тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн/Гкал с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), что на 78% больше, чем предыдущий тариф (1 616,48 грн/Гкал) .

Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривни, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривни.



Отмечается, что тариф не учитывает расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета расходов на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.