Тарифы на отопление для юридических лиц в Киеве выросли на 80%, - решение КГГА
Тариф на отопление для бюджетных организаций в Киеве вырос на 78%, до 2 732,04 грн/Гкал
Об этом говорится в решении Киевской городской государственной администрации от 13 октября.
Согласно документу, тариф на поставку тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн/Гкал с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), что на 78% больше, чем предыдущий тариф (1 616,48 грн/Гкал) .
Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривни, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривни.
Отмечается, что тариф не учитывает расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета расходов на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.
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