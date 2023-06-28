Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Тарифы на коммунальные услуги в Украине: на сколько увеличатся платежки

Тарифы на коммунальные услуги в Украине: на сколько увеличатся платежки

28 июня, 2023 среда
13:16
Экономика

Летом за некоторые коммунальные услуги украинцам придется платить больше. Эспрессо разобрался, на сколько увеличатся платежки и как сэкономить

Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. Необходимость повышения тарифов Галущенко объяснил потребностью в деньгах на восстановление поврежденных энергообъектов. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

Свет: было – стало

До 1 июня тариф для потребителей, использующих до 250 кВт-ч в месяц, составлял 1,44 грн/кВт-ч, а для украинцев, использующих более 250 кВт-ч, он достигал 1,68 грн/кВт-ч.

В платежках за июнь, которые украинцы получат в июле, свет сосчитают по 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф не зависит от объемов потребления, как это было раньше. При этом регулятор просил установить больший тариф – 2,88 грн/кВт-ч, но правительство на это не согласилось.

Сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

Читайте также: Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так

Экономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. В ночное время с 23:00 до 7:00 потребление тарифицируется иначе. Если больше пользоваться электроэнергией в темное время суток, платежи за свет будут меньше.

Тарифы на холодную воду

10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине. По информации регулятора, тарифы будут расти в два этапа.

"Что касается изменения размера тарифов, то на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает: как повлияет рост тарифов на платежки потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия у людей счетчиков.

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время окончательное решение не принято.

Любопытно, что о повышении тарифов Комиссия говорила еще в прошлом году. Уже было готово конкретное решение, но потом регулятор передумал.

25 декабря в НКРЭКУ выступили с заявлением, в котором объяснили повышение тарифов уменьшением объемов реализации услуг и увеличением расходов на оплату труда, а также удорожанием электроэнергии. При этом в нацкомиссии подчеркнули, что в областях, сильно пострадавших в результате боевых действий, тарифы не будут пересматривать – речь шла о Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

27 декабря НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение в первом полугодии 2023 года. Но 31 декабря Комиссия сделала украинцам подарок под елку – отменила решение о повышении тарифов.

Но, очевидно, в ближайшее время НКРЭКУ снова вернется к обсуждению вопроса тарифов. Ведь, по словам эксминистра социальной политики Андрея Ревы, повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения.

Что с тарифами на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году пообещал, что правительство не будет повышать тарифы на голубое топливо до конца действия правового режима военного положения.

Большинство украинцев являются клиентами Нафтогаза и платят за услуги газоснабжения по тарифу, действовавшему до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пока это 7,96 грн/куб.м. Тариф действовал до апреля 2023 г. и был продлен автоматически еще на год.

Что с другими тарифами

В июле 2022 года Верховная Рада проголосовала за закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения. Также неизменными остаются тарифы на горячее водоснабжение и распределение газа.

Новости
Украина
Читайте также:
переможні новини
Автор Зиновия Воронович
27 июня, 2023 вторник
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
Аліна Левченко Богдан Торохтій
27 июня, 2023 вторник
Жена "слуги" Торохтия приобрела квартиру и помещение в курортном городке Болгарии во время войны, - Bihus.Info
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
28 июня, 2023 среда
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.26
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
14:00
OPINION
Пригожинский марш на Москву: 10 уроков мятежа
13:58
С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили в Украине 184 медучреждения
13:43
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины возник дефицит топлива
13:35
Пленный из ЧВК "Шторм z", сформированной из российских зэков, рассказал об огромных потерях наемников
13:33
В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 7 областях Украины
13:33
В Херсонской области оккупанты запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь людям без российского паспорта, - Маляр
13:19
Обновлено
Россияне вторично ударили по Харьковщине: погибли 3 человека, также ранена пожилая женщина
13:13
Тарас Креминь
Уполномоченный по защите языка выступил против переименования Запорожья и других населенных пунктов
12:56
Евросоюз ратифицировал Стамбульскую конвенцию
12:44
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
12:44
В Украине ожидается дождь с грозами, однако на юге будет тепло: прогноз погоды на 29 июня от Натальи Диденко
12:32
Зеленский внес законопроект о предоставлении английскому статуса "языка международного общения"
12:29
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 10, ранен 61 человек
12:29
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
12:15
"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?": Резников рассказал, чего ждет от саммита Альянса в Вильнюсе
12:12
Зеленский предложил Раде изменить дату празднования Рождества и Дня защитников и защитниц Украины
12:06
OPINION
Из-за Запорожья Комиссия по стандартам государственного языка должна уйти в отставку
12:05
Автомобили для украинских военных: история немецких волонтеров
11:50
Абитуриенты получили результаты национального мультипредметного теста
11:48
Резников назвал освобождение ВСУ нескольких населенных пунктов только вступлением к большому контрнаступлению
11:45
Удар РФ по Краматорску: среди пострадавших украинская писательница и трое иностранцев
11:21
Эксклюзив
Деоккупация Мелитополя решит дальнейшую судьбу контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Дикий
11:06
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
10:47
Обзор
Путин хотел убить Пригожина, Россия противостоит расколу, Украине не хватает живой силы в контрнаступлении. Акценты мировых СМИ 28 июня
10:42
Стало известно, кто заменит Генри Кавила в новом фильме о Супермене
10:34
Петр Порошенко: Конституция – это наш план действий
10:31
Курс валют на 28 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:29
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: по меньшей мере 10 погибших и 69 раненых. Ситуация в регионах
10:29
Разведка Британии объяснила, почему Чонгарский мост был жизненно важен для оккупантов
10:23
Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев
10:13
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 21-27 июня: фронт трещит по швам
10:12
На межбанке Украины растет спрос и предложение на валюту, - член Совета НБУ Данилишин
10:10
Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
10:06
Путин пытается петлять
10:05
В Южной Корее считают, что ситуация с мятежом Пригожина "полностью не исчерпана"
10:00
Новости компаний
Шанс на победу: как дрон помог найти вражеский танк
09:58
Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России, - NYT
09:50
Япония и ЕС договорились усилить экономическую безопасность из-за рисков со стороны Китая и России
09:39
Дмитрий Кулеба
Пригожин слишком быстро сдался, деморализующий эффект не успел проникнуть в российские окопы в Украине, - Кулеба
09:36
Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV