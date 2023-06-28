Тарифы на коммунальные услуги в Украине: на сколько увеличатся платежки

Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. Необходимость повышения тарифов Галущенко объяснил потребностью в деньгах на восстановление поврежденных энергообъектов. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

Свет: было – стало

До 1 июня тариф для потребителей, использующих до 250 кВт-ч в месяц, составлял 1,44 грн/кВт-ч, а для украинцев, использующих более 250 кВт-ч, он достигал 1,68 грн/кВт-ч.

В платежках за июнь, которые украинцы получат в июле, свет сосчитают по 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф не зависит от объемов потребления, как это было раньше. При этом регулятор просил установить больший тариф – 2,88 грн/кВт-ч, но правительство на это не согласилось.

Сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

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Экономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. В ночное время с 23:00 до 7:00 потребление тарифицируется иначе. Если больше пользоваться электроэнергией в темное время суток, платежи за свет будут меньше.

Тарифы на холодную воду

10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине. По информации регулятора, тарифы будут расти в два этапа.

"Что касается изменения размера тарифов, то на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает: как повлияет рост тарифов на платежки потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия у людей счетчиков.

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время окончательное решение не принято.

Любопытно, что о повышении тарифов Комиссия говорила еще в прошлом году. Уже было готово конкретное решение, но потом регулятор передумал.

25 декабря в НКРЭКУ выступили с заявлением, в котором объяснили повышение тарифов уменьшением объемов реализации услуг и увеличением расходов на оплату труда, а также удорожанием электроэнергии. При этом в нацкомиссии подчеркнули, что в областях, сильно пострадавших в результате боевых действий, тарифы не будут пересматривать – речь шла о Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

27 декабря НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение в первом полугодии 2023 года. Но 31 декабря Комиссия сделала украинцам подарок под елку – отменила решение о повышении тарифов.

Но, очевидно, в ближайшее время НКРЭКУ снова вернется к обсуждению вопроса тарифов. Ведь, по словам эксминистра социальной политики Андрея Ревы, повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения.

Что с тарифами на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году пообещал, что правительство не будет повышать тарифы на голубое топливо до конца действия правового режима военного положения.

Большинство украинцев являются клиентами Нафтогаза и платят за услуги газоснабжения по тарифу, действовавшему до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пока это 7,96 грн/куб.м. Тариф действовал до апреля 2023 г. и был продлен автоматически еще на год.

Что с другими тарифами

В июле 2022 года Верховная Рада проголосовала за закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения. Также неизменными остаются тарифы на горячее водоснабжение и распределение газа.