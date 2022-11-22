Тарифы на коммуналку не будут расти до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Об этом он сказал сегодня на заседании правительства 22 ноября.



"Важный аспект социальной политики – тарифы оставляем без изменений. Расти они до конца отопительного сезона не будут", - отметил премьер.



Он также подчеркнул, что субсидии будут выплачиваться в полном объеме, на это предусмотрено 37 млрд грн.



Шмыгаль рассказал, что был введен ряд дополнительных программ, в частности, для внутренне перемещенных лиц. По его словам, 2 миллиона 200 тысяч человек получают такую помощь сейчас, в ноябре им будет выплачено 5,6 млрд. грн.



Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат.

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