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Тарифы на коммуналку не будут расти до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

22 ноября, 2022 вторник
19:31
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на коммунальные услуги не будут расти до конца отопительного сезона

Об этом он сказал сегодня на заседании правительства 22 ноября.

"Важный аспект социальной политики – тарифы оставляем без изменений. Расти они до конца отопительного сезона не будут", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что субсидии будут выплачиваться в полном объеме, на это предусмотрено 37 млрд грн.

Шмыгаль рассказал, что был введен ряд дополнительных программ, в частности, для внутренне перемещенных лиц. По его словам, 2 миллиона 200 тысяч человек получают такую помощь сейчас, в ноябре им будет выплачено 5,6 млрд. грн.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат.

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Новости
Общество
Денис Шмыгаль
правительство Шмыгаля
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