Тарифы на газ, тепло и горячую воду во время отопительного сезона для населения останутся неизменными, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Тарифы на газ для населения - неизменны. В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на газ на весь год составляет менее восьми гривен. Независимо от колебания цен на биржах или хабах, эта цена не будет меняться весь отопительный сезон, то есть практически до конца апреля 2022 года ", - сказал Шмыгаль.



Премьер также отметил, что неизменными останутся тарифы на тепло и горячую воду.



"Эти тарифы устанавливает местная власть. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не произошло", - отметил он.



Шмыгаль напомнил, что НАК "Нафтогаз" предлагает теплокоммунэнерго трехлетние контракты по цене 7,4 грн/куб.м в месяц. Эта цена, отметил он, также не будет увеличиваться и не будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

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