Тарифы на газ скорее всего будут повышаться, - директор ГП "Теплоснабжение г. Одессы"
Тарифы на газ не удастся удержать на уровне предыдущего года без дотаций из госбюджета
Такую позицию высказала Анна Позднякова, директор ГП "Теплоснабжение г. Одессы", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
""Нафтогаз" публично озвучил цену 7,42 грн / кубометр газа. Но это цена без транспортировки и без распределения. Если мы добавляем все эти составляющие - то выходим почти на 9. Не повышать тарифы при таких условиях не получится ", - сказала Позднякова.
По ее словам, правительство может повлиять на формирование тарифов.
"Если будут дотации, то тарифы удастся удержать. Но сегодня еще не предложено механизма. Нет ни одного постановления Кабмина, которое бы отражало все дотации ", - отметила директор госпредприятия.
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Цена на газ для населения в отопительном сезоне 2021-2022 года составит 7,4 грн за куб, заявил председатель правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко.
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По состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с «Нафтогаз Трейдинг» заключили 493 производители тепла. Это примерно 45% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне, сообщили в пресс-службе компании.
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