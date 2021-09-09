Тарифы на газ скорее всего будут повышаться, - директор ГП "Теплоснабжение г. Одессы"

Такую позицию высказала Анна Позднякова, директор ГП "Теплоснабжение г. Одессы", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

""Нафтогаз" публично озвучил цену 7,42 грн / кубометр газа. Но это цена без транспортировки и без распределения. Если мы добавляем все эти составляющие - то выходим почти на 9. Не повышать тарифы при таких условиях не получится ", - сказала Позднякова.

По ее словам, правительство может повлиять на формирование тарифов.

"Если будут дотации, то тарифы удастся удержать. Но сегодня еще не предложено механизма. Нет ни одного постановления Кабмина, которое бы отражало все дотации ", - отметила директор госпредприятия.