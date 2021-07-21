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Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут, - председатель НКРЭКУ

21 июля, 2021 среда
17:45
Экономика

Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что нет другого выхода, кроме как выравнивать тариф на электроэнергию, поэтому вскоре может быть решение Кабмина

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде" .

Тарасюк отметил, что сейчас обсуждаются различные сценарии, но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

Он заявил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - отметил Тарасюк.

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Общество
тарифы
НКРЭКУ
тарифы на электроэнергию
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