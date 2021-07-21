Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут, - председатель НКРЭКУ
Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что нет другого выхода, кроме как выравнивать тариф на электроэнергию, поэтому вскоре может быть решение Кабмина
Об этом он заявил в интервью "Экономической правде" .
Тарасюк отметил, что сейчас обсуждаются различные сценарии, но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.
Он заявил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.
"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - отметил Тарасюк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное