Тариф на тепло для населения может вырасти на четверть, а для бизнеса - гораздо больше, - эксперт Павлюк

Такой прогноз озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Для бытовых потребителей тариф, вероятно, вырастет процентов на 25%, я думаю, это максимальный предел. Но для бытовых потребителей - это школы, детские сады, это какие-то другие образовательные учреждения, для бизнеса - тариф может вырасти в 2,5 раза ", - сказал Павлюк.

По его словам, такое повышение придется покрывать из местных бюджетов, и это будет не дотация, а оплата тепла по новому тарифу.