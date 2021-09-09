Тариф на тепло для населения может вырасти на четверть, а для бизнеса - гораздо больше, - эксперт Павлюк
В новом отопительном сезоне тариф на тепло для населения может вырасти на четверть, а для бытовых потребителей - в 2,5 раз
Такой прогноз озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Для бытовых потребителей тариф, вероятно, вырастет процентов на 25%, я думаю, это максимальный предел. Но для бытовых потребителей - это школы, детские сады, это какие-то другие образовательные учреждения, для бизнеса - тариф может вырасти в 2,5 раза ", - сказал Павлюк.
По его словам, такое повышение придется покрывать из местных бюджетов, и это будет не дотация, а оплата тепла по новому тарифу.
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Местная власть будет вынуждена повышать тарифы на тепло, в том числе из-за роста цены на природный газ, убеждена Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора".
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пообещал , что тепло в Новом Роздоле будет вовремя. В то же время "Нафтогаз Тепло" предлагает платить по 2498 грн за гигакалорию, а сейчас цена составляет 1223 грн.
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