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"Тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы

26 мартa, 2022 суббота
08:17
Общество Николай Княжицкий

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий назвал необразованностью или цензурой требование снять спутниковые тарелки и посоветовал украинцам установить их и настроить на украинские каналы

Об этом он написал в фейсбуке .

"Есть много действий и приказов, о которых не задумываешься и которые могут строиться на глупости или вредительстве. Так мэрия Днепра вдруг без объяснений приказывает людям снять спутниковые тарелки. Пишет об этом заместитель мэра Михаил Лысенко. Мол, это нужно для обороны. Но потребности обороны обеспечивает военная администрация, а не мэрия! А военным тарелки не мешают!!!Впоследствии еще один днепрянин Корбан объясняет, что мол граждане через них смотрят российские каналы. Поэтому мэрия хочет спилить тарелки", - заявил Николай Княжицкий.

По его словам, оккупанты не зря атакуют телебашни, а цель сеять панику и распространять дезинформацию, и когда россияне заходят в города, то прежде всего захватывают местные радиостанции и наземное телевидение для воздействия на людей, поэтому единственным способом донести правду является сателлит.

"Все крупные украинские каналы находятся на спутнике. Именно на них, а не на российские каналы настроено 90 процентов тарелок. Когда Вы видите на тарелке три головки (lnb их называют), значит, они принимают телевидение из Астры (Сириус), Амоса и Евтелсата. Это сателлиты, которые транслируют украинские программы. Тарелки спасают города от капитуляции. И они не передают никаких сигналов. Только принимают", – отметил депутат.

Он отметил, что некоторые тарелки передают сигналы, например, система Starlink Илона Маска, которая открыта для Украины и которой государство в лице главы Минцифра Михаила Федорова обеспечивает армию, местные администрации и ведомства. Николай Княжицкий заметил, что первую приватную тарелку запустили на Еспресо.TV.

По словам депутата, в случае отключения врагом интернет и телевидения информацию будут передавать именно через Starlink. Также можно получить телесигнал, хоть и в ограниченном качестве. Чтобы не поддаться на русскую ложь, его можно принять на домашнюю сателлитарную тарелку.

"Дело либо в необразованности, либо это попытки ввести цензуру, либо эти органы имеют в рядах предателей. В конце концов дело спецслужб разбираться в причинах таких неаргументированных и вредных действий. Мой же совет гражданам следующий. В случае, если есть возможность немедленно устанавливайте спутниковые тарелки и настраивайте на украинские каналы Есть украинские спутниковые платформы, которые помогут вам это сделать В случае атак врага на инфраструктуру связи или в случае оккупации, если исчезнет ток, но у вас есть генератор, если не будет работать мобильная связь - спутниковая тарелка единственный способ знать правду и не дать агрессору собой манипулировать, а иногда и спасти собственную жизнь", - подчеркнул Николай Княжицкий.

Он призвал украинцев во время войны выполнять приказы только ВГА.

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Новости
Николай Княжицкий
предатели
Европейская солидарность
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