Тарелка каши и бутылка воды: оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за еду
В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды – единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре. Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах с расчетом 12 тыс. рублей (приблизительно 6 тыс. грн. по реальному курсу) на месяц. Реально задействовано в три-четыре раза больше, – пишет Андрющенко.
Он также добавляет, что таким образом оккупационные власти снимают картинку для российских кураторов, а тем временем воруют гуманитарку, дизтопливо и деньги.
- Оккупанты заставляют родственников погибших мариупольцев подписывать документ, что их родные погибли от обстрелов ВСУ, – глава райсовета Могильный.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.93
Покупка 34.93Продажа 35.97
-
EUR
Покупка 35.01Продажа 36.69
- Актуальное
- Важное