Тарелка каши и бутылка воды: оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за еду

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды – единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре. Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах с расчетом 12 тыс. рублей (приблизительно 6 тыс. грн. по реальному курсу) на месяц. Реально задействовано в три-четыре раза больше, – пишет Андрющенко.

Он также добавляет, что таким образом оккупационные власти снимают картинку для российских кураторов, а тем временем воруют гуманитарку, дизтопливо и деньги.

Оккупанты заставляют родственников погибших мариупольцев подписывать документ, что их родные погибли от обстрелов ВСУ, – глава райсовета Могильный.

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