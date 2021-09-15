Тарас Возняк стал лауреатом Премии имени Василия Стуса 2021 года

Лауреат Премии имени Василия Стуса получил денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасеном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

Лавдации - речи о вкладе лауреата Премии в развитие украинской культуры и в целом нашего государства - подготовили культуролог, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг и журналист, общественный деятель, историк и переводчик Андрей Павлишин.

"Наш мир держится не только на людях, которые жертвовали своей жизнью ради чрезвычайной миссии. Есть и другие роли людей, которые отвечают на вызовы современности. Не короткой фразой, а осмыслением феноменов с помощью новых знаний. Именно таков вклад Тараса Возняка: он помогает нам осмыслить наше настоящее. Благодаря основанному им журналу "Ї" мы имеем даже не планету, а галактику. Каждый из блоков, с которыми он работает, - философский, исторический, краеведческий - закрывает целую тему ", - отметил во время церемонии награждения лауреата главный редактор издательства " Дух и Литера ", член жюри Премии имени Василия Стуса Леонид Финберг.

"Когда наша государственность убивалась, когда она уничтожалась и не существовала, всегда были люди-институты, которые на себе держали феномен Украины. Мы искренне озабочены поиском людей, их природой, их влиянием, их ответственностью, их лидерством. В свое время Василий Стус сказал, что человек всегда должен чувствовать единственную обязанность - "быть благодарным сыном земли". Это характерно для всей когорты людей такого типа, которые, как люди-институты, несли, несут и будут нести способность Украины к самовоспроизводству, к развитию, к тому, что нам даст ощущение, что мы имеем будущее. К таким людям относится и Тарас Возняк ", - отметил декан Киево-Могилянской Бизнес-школы, член жюри Премии имени Василия Стуса Александр Саврук.

Напомним, что Премия имени Василия Стуса была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). Ее ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Начиная с 2016 года Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-школа и издательство "Дух и Литера" взяли на себя дело продолжения этой инициативы.

Лауреатами Премии имени Василия Стуса в предыдущие годы стали более 70 украинцев, среди которых - Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александра Коваль Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Ахтем Сеитаблаев.