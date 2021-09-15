Тарас Возняк стал лауреатом Премии имени Василия Стуса 2021 года
Премией имени Василия Стуса отмечен культуролог, политолог, основатель независимого культурологического журнала "Ї", генеральный директор Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого Тарас Возняк. Члены жюри Премии объявили имя лауреата во время торжественной церемонии, которая состоялась 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко
Лауреат Премии имени Василия Стуса получил денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасеном и скульптором Станиславом Кадочниковым.
Лавдации - речи о вкладе лауреата Премии в развитие украинской культуры и в целом нашего государства - подготовили культуролог, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг и журналист, общественный деятель, историк и переводчик Андрей Павлишин.
"Наш мир держится не только на людях, которые жертвовали своей жизнью ради чрезвычайной миссии. Есть и другие роли людей, которые отвечают на вызовы современности. Не короткой фразой, а осмыслением феноменов с помощью новых знаний. Именно таков вклад Тараса Возняка: он помогает нам осмыслить наше настоящее. Благодаря основанному им журналу "Ї" мы имеем даже не планету, а галактику. Каждый из блоков, с которыми он работает, - философский, исторический, краеведческий - закрывает целую тему ", - отметил во время церемонии награждения лауреата главный редактор издательства " Дух и Литера ", член жюри Премии имени Василия Стуса Леонид Финберг.
"Когда наша государственность убивалась, когда она уничтожалась и не существовала, всегда были люди-институты, которые на себе держали феномен Украины. Мы искренне озабочены поиском людей, их природой, их влиянием, их ответственностью, их лидерством. В свое время Василий Стус сказал, что человек всегда должен чувствовать единственную обязанность - "быть благодарным сыном земли". Это характерно для всей когорты людей такого типа, которые, как люди-институты, несли, несут и будут нести способность Украины к самовоспроизводству, к развитию, к тому, что нам даст ощущение, что мы имеем будущее. К таким людям относится и Тарас Возняк ", - отметил декан Киево-Могилянской Бизнес-школы, член жюри Премии имени Василия Стуса Александр Саврук.
Напомним, что Премия имени Василия Стуса была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). Ее ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.
Начиная с 2016 года Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-школа и издательство "Дух и Литера" взяли на себя дело продолжения этой инициативы.
Лауреатами Премии имени Василия Стуса в предыдущие годы стали более 70 украинцев, среди которых - Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александра Коваль Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Ахтем Сеитаблаев.
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