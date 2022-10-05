Тарас Степаненко: "Реал – лучшая команда мира, но Шахтер будет играть на победу"
Перед матчем Лиги Чемпионов "Реал" – "Шахтер" лидер сборной Украины по футболу и "Шахтера" – Тарас Степаненко оценил шансы украинской команды против мирового гранда
Об этом Тарас Степаненко рассказал в эфире программы "Футбольный формат" на телеканале Эспрессо.
Тарас, как вы настроены на игру с "Реалом"?
Мы приехали к лучшей команде в мире сейчас. Будет очень трудная игра. Понимаем с кем играем, но у нас есть хороший посыл – хорошо сыграть и постараться добиться результата. Почему нет? Все в жизни бывает и иногда команды ниже класса побеждают команды с высшим классом. Поэтому если будем бороться, играть храбро, то все может быть. Главное, чтобы все отдавались и показали хорошую игру.
Променяли хотя бы один гол в игре с харьковским "Металлистом", где "Шахтер" победил 6-1, на гол в ворота Шотландии?
Конечно! Я говорил после матча, что лучше мы меньше забили армянам и один гол забили шотландцам, но это футбол и иногда не все случается так, как ты хочешь.
Как вы прокомментируете случившееся в матче с Шотландией?
Мы хотели выиграть, мы создали много моментов, 5-6 точно можно насчитать, но не смогли забить. Не знаю, с чем это связано. Может, нервничали, может, где-то мастерства не хватило, но не забили. Поэтому есть, как есть, нужно двигаться дальше и готовиться к отбору на Чемпионат Европы.
Матч "Реал" – "Шахтер" состоится сегодня в Мадриде и начнется в 22:00.
После двух туров "Реал" имеет 6 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" набрал 4 пункта и идет вторым. Шотландский "Селтик" с 1 баллом - третий, а немецкий "Лейпциг" без очков - последний.
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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