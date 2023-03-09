Тарас Шевченко: как Кобзарь ведет украинцев в бой

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Т. Г. Шевченко

Несмотря на творческую натуру (поэт, живописец, гравер, прозаик) Тарас всегда был бунтарем. До наших дней его имя отождествлено с такими определениями как символ Украины и национальный герой. Его творчество поднимает боевой дух украинского народа как со времен Революции достоинства, первого вторжения российских оккупантов на украинские земли, так и сегодня – во время полномасштабного вторжения РФ.

Тарас Григорьевич всегда актуален: его лозунги, слова, мысли и четкий вектор, побуждающий к правильным действиям.

Революция достоинства

Сергей Нигоян родился 2 августа 1993 года в Украине, поселке Березноватовка, что на Днепропетровщине. Его жизнь оборвала пулю врага в Киеве на Майдане во время Революции достоинства 22 января 2014 года. Сергей был искренним молодым парнем, проукраинским активистом, бойцом 3 сотни Самообороны Майдана. Он – один из первых погибших на Майдане. Герой Украины посмертно.

Украину облетело видео, когда еще жив Сергей читает стихотворение Тараса Шевченко “Борітеся – поборете”:

Шевченко проявляется как знак с небес

Когда бойцы ВСУ зашли в освобожденную от оккупанта Балаклею (что на Харьковщине), сразу же начали снимать плакат. Под этим плакатом все время оккупации был портрет Тараса Шевченко и его стихотворение “Борітеся – поборете”. Кто-то увидел в этом хороший знак, кто символизм. Видео быстро облетело сеть и не оставило безразличным ни одного человека как в Украине, так и за рубежом.

Если бы Тарас был сегодня жив?

11 марта 2020 года 10 Горно-Штурмовая Бригада обнародовала видео, отвечая именно на этот вопрос:

"Что было бы, если бы Кобзарь вернулся на эту землю в наше время? Писал бы большие стихи, которые вправили бы нам мозги, и вытряхнули оттуда мусор? – Да! был бы среди нас, воевал, весело и разумно бил бы врага, чистил оружие, рассказывал увлекательные истории ребятам, глотая пот, рыл землю, или черпал из окопов воду весной. Ездил бы иногда по делам в тыловую зону, брал бы наши карточки и список и привозил бы кофе и другие заказы. А в промежутках – писал бы большие проницательные стихи. Находил нужные всем слова. И рисовал картины карандашом на оборотной стороне испорченного рапорта формата А4. Он был бы среди нас. И для всех. Потому что он жив и разный, даже когда его нет. Он любил Украину по-настоящему, а не словами. Он наш вечный собрат на позывной "Кобзарь". А не та мрачная икона, которую из него пытались сделать".

А дальше в кадре ребята трогательно зачитали стихотворение "Кобзарь", которое посвятили Шевченко:

Снилося, щось задумав вищий небесний цар,

І на гарячу землю знову прийшов Кобзар.

Здвинув шолома трохи, пил обтрусив з броні,

Вийняв з кишені каву – ту, що купив мені.

Слухай, ну як тут справи – криють вночі важким?

Битися, бачу, треба - бо розумію з ким.

Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу.

Ти розкажи, до речі – що там у нас в тилу?

Все як завжди, Тарасе - зрада, брехня, плітки,

Кожен, хто хоче слави - рве тебе на шматки.

Слів та думок уламки ліплять на прапори –

Гетьмани знову б’ються, квапляться догори.

Кожен собі потрохи тягне на свій город,

Долю і волю прагне вигадати народ.

Знов від брехні до правди – дуже маленький крок.

Хтось вибирає битву, а інші - йдуть в шинок.

Дехто тягар тримає, дехто - над ним ірже,

Дехто, щоб не цуратись, тягне собі чуже.

Досі не бачать правди, досі шукають зло,

Мов півтора століття начебто – не було.

Вибач, Тарасе, поки – трощене все, як лід.

Вчили - не зрозуміли люди твій заповіт.

Нас гартували трохи – покидьки і бої.

Ті, хто за нами прийдуть – будуть цілком твої.

Слухай…Кобзар тихенько жестом мене спинив

- Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів.

Ви вже змогли підвестись паростком із золи.

Що вам чекати, друже? – Ви вже давно прийшли.

Хтось збереже цю землю, хтось в ній посіє хліб,

Хтось нагодує слабших – ким вони не були б.

Вийде із диму сонце, зійде вночі зоря,

В кожній хвилині буде дещо від Кобзаря.

Душі тримайте разом. Розум тягніть з юрби.

Йти догори не важко - тим, хто вже не раби.

Хочеш дійти до світла – треба зробити крок.

Є в Україні воля. Є в Україні Бог.

Нумо, Тарас промовив – візьмемо з долі мед?

І закрутивши вуса, взявся за кулемет…

Сегодня 93-я ОМБр ВСУ носит славное имя "Холодный Яр".

Бойцы этой бригады прочли одноименное произведение Тараса Григорьевича:

Современные музыканты перепевают стихи Шевченко

Третьего июня 2022 года Артем Пивоваров вместе с Надеждой Дорофеевой записал и презентовал в сотый день полномасштабного вторжения окупантов чувственный музыкальный дуэт на стихи Тараса Шевченко "Думы мои, думы мои". На сегодняшний день видео просмотрели уже более 31 млн пользователей YouTube. Поэзия Кобзаря – всегда актуальна.

"Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, пытаемся заполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, наедине со своими мыслями, с которыми бывает сложно. Но мы должны осознавать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране никогда. Украина - наша мамочка, которая принимает нас такими, какие мы есть. Она живет внутри нас. И то же мы хотим видеть в наших детях", – поделился Артем Пивоваров.

Бойцы на фронте

"Шапку снял только для видео, не ругайте, она страшная просто. Надеюсь вам понравилось стихотворение молодого Шевченко", - шутит в соцсетях боец Дмитрий Морозюк и делится своей версией известного произведения Тараса Шевченко:

И завершить хочется словами Шевченко:

"І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі!"