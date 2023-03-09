Тарас Шевченко: как Кобзарь ведет украинцев в бой
В 209-й день от рождения Тараса Шевченко Еспресо решил рассказать о его новейшем воплощении в украинской культуре и продлении жизни в сердцах патриотических украинцев. Человек, который в нашей памяти на века, до сих пор помогает советами, которые с годами не потеряли свою актуальность
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Т. Г. Шевченко
Несмотря на творческую натуру (поэт, живописец, гравер, прозаик) Тарас всегда был бунтарем. До наших дней его имя отождествлено с такими определениями как символ Украины и национальный герой. Его творчество поднимает боевой дух украинского народа как со времен Революции достоинства, первого вторжения российских оккупантов на украинские земли, так и сегодня – во время полномасштабного вторжения РФ.
Тарас Григорьевич всегда актуален: его лозунги, слова, мысли и четкий вектор, побуждающий к правильным действиям.
Революция достоинства
Сергей Нигоян родился 2 августа 1993 года в Украине, поселке Березноватовка, что на Днепропетровщине. Его жизнь оборвала пулю врага в Киеве на Майдане во время Революции достоинства 22 января 2014 года. Сергей был искренним молодым парнем, проукраинским активистом, бойцом 3 сотни Самообороны Майдана. Он – один из первых погибших на Майдане. Герой Украины посмертно.
Украину облетело видео, когда еще жив Сергей читает стихотворение Тараса Шевченко “Борітеся – поборете”:
Шевченко проявляется как знак с небес
Когда бойцы ВСУ зашли в освобожденную от оккупанта Балаклею (что на Харьковщине), сразу же начали снимать плакат. Под этим плакатом все время оккупации был портрет Тараса Шевченко и его стихотворение “Борітеся – поборете”. Кто-то увидел в этом хороший знак, кто символизм. Видео быстро облетело сеть и не оставило безразличным ни одного человека как в Украине, так и за рубежом.
Если бы Тарас был сегодня жив?
11 марта 2020 года 10 Горно-Штурмовая Бригада обнародовала видео, отвечая именно на этот вопрос:
"Что было бы, если бы Кобзарь вернулся на эту землю в наше время? Писал бы большие стихи, которые вправили бы нам мозги, и вытряхнули оттуда мусор? – Да! был бы среди нас, воевал, весело и разумно бил бы врага, чистил оружие, рассказывал увлекательные истории ребятам, глотая пот, рыл землю, или черпал из окопов воду весной. Ездил бы иногда по делам в тыловую зону, брал бы наши карточки и список и привозил бы кофе и другие заказы. А в промежутках – писал бы большие проницательные стихи. Находил нужные всем слова. И рисовал картины карандашом на оборотной стороне испорченного рапорта формата А4. Он был бы среди нас. И для всех. Потому что он жив и разный, даже когда его нет. Он любил Украину по-настоящему, а не словами. Он наш вечный собрат на позывной "Кобзарь". А не та мрачная икона, которую из него пытались сделать".
А дальше в кадре ребята трогательно зачитали стихотворение "Кобзарь", которое посвятили Шевченко:
Снилося, щось задумав вищий небесний цар,
І на гарячу землю знову прийшов Кобзар.
Здвинув шолома трохи, пил обтрусив з броні,
Вийняв з кишені каву – ту, що купив мені.
Слухай, ну як тут справи – криють вночі важким?
Битися, бачу, треба - бо розумію з ким.
Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу.
Ти розкажи, до речі – що там у нас в тилу?
Все як завжди, Тарасе - зрада, брехня, плітки,
Кожен, хто хоче слави - рве тебе на шматки.
Слів та думок уламки ліплять на прапори –
Гетьмани знову б’ються, квапляться догори.
Кожен собі потрохи тягне на свій город,
Долю і волю прагне вигадати народ.
Знов від брехні до правди – дуже маленький крок.
Хтось вибирає битву, а інші - йдуть в шинок.
Дехто тягар тримає, дехто - над ним ірже,
Дехто, щоб не цуратись, тягне собі чуже.
Досі не бачать правди, досі шукають зло,
Мов півтора століття начебто – не було.
Вибач, Тарасе, поки – трощене все, як лід.
Вчили - не зрозуміли люди твій заповіт.
Нас гартували трохи – покидьки і бої.
Ті, хто за нами прийдуть – будуть цілком твої.
Слухай…Кобзар тихенько жестом мене спинив
- Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів.
Ви вже змогли підвестись паростком із золи.
Що вам чекати, друже? – Ви вже давно прийшли.
Хтось збереже цю землю, хтось в ній посіє хліб,
Хтось нагодує слабших – ким вони не були б.
Вийде із диму сонце, зійде вночі зоря,
В кожній хвилині буде дещо від Кобзаря.
Душі тримайте разом. Розум тягніть з юрби.
Йти догори не важко - тим, хто вже не раби.
Хочеш дійти до світла – треба зробити крок.
Є в Україні воля. Є в Україні Бог.
Нумо, Тарас промовив – візьмемо з долі мед?
І закрутивши вуса, взявся за кулемет…
Сегодня 93-я ОМБр ВСУ носит славное имя "Холодный Яр".
Бойцы этой бригады прочли одноименное произведение Тараса Григорьевича:
Современные музыканты перепевают стихи Шевченко
Третьего июня 2022 года Артем Пивоваров вместе с Надеждой Дорофеевой записал и презентовал в сотый день полномасштабного вторжения окупантов чувственный музыкальный дуэт на стихи Тараса Шевченко "Думы мои, думы мои". На сегодняшний день видео просмотрели уже более 31 млн пользователей YouTube. Поэзия Кобзаря – всегда актуальна.
"Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, пытаемся заполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, наедине со своими мыслями, с которыми бывает сложно. Но мы должны осознавать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране никогда. Украина - наша мамочка, которая принимает нас такими, какие мы есть. Она живет внутри нас. И то же мы хотим видеть в наших детях", – поделился Артем Пивоваров.
Бойцы на фронте
"Шапку снял только для видео, не ругайте, она страшная просто. Надеюсь вам понравилось стихотворение молодого Шевченко", - шутит в соцсетях боец Дмитрий Морозюк и делится своей версией известного произведения Тараса Шевченко:
И завершить хочется словами Шевченко:
"І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі!"
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