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Тарас Петриненко, Дмитрий Коцюбайло, Альбина Дерюгина: Зеленский вручил отличие "Национальная легенда Украины"

24 августа, 2023 четверг
15:02
Культура

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская наградили украинцев отличием "Национальная легенда" в День Флага. Глава государства сказал, что это благодарность людям за их преданность

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

"Благодарность за то, что вы прославляете, прославляли наше государство, нашу историю. За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это очень благодарны. Знайте, что вас высоко ценят. Весь народ вам благодарен – я с уверенностью это говорю. Слава вам и слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Список лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

Дмитрий (Да Винчи) Коцюбайло – младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ, который с 2014 года активно участвовал в боях. Первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины посмертно. 7 марта 2023 года защитник погиб во время обороны Бахмута.

Андрей Сирко – нейрохирург, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Лично провел более 700 сверхсложных операций, ставших спасением для военнослужащих.

Ирина Гук – волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation, которая с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

На фото: нагородження

Фото: Офис президента Украины

Фуминори Цучико – японский волонтер, который с началом полномасштабного вторжения РФ приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от обстрелов. Мужчина за свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для людей.

Альбина Дерюгина (посмертно) – тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины. Создала в Киеве школу художественной гимнастики «Школа Дерюгиных», которая приобрела мировую популярность. Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

Андрей Цаплиенко – журналист, военный корреспондент, ведущий и сценарист. С 2014 года занимается съемками эксклюзивных материалов о войне в Украине. 25 марта 2022-го мужчина получил ранения во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Владимир Летенко – энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода. В результате попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Также участвовал в разминировании Харьковской области.

Тарас Петриненко – музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства.

На фото: нагородження

Фото: Офис президента Украины

Наградой "Национальная легенда Украины" президент награждает граждан, имеющих значительные заслуги в различных сферах национальной жизни - экономике, науке, образовании, культуре, искусстве, спорте, здравоохранении, а также в благотворительности и гражданстве. Это награда за личный вклад в независимость Украины, ее государственную целостность, оборону Родины и службу украинскому народу.

  • Также 22 августа 2022 Зеленский наградил 8 лауреатов премии "Национальная легенда Украины", которые стали на защиту государства и отличились достижениями во время российской войны в Украине.
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