Тарантино рассказал детали о своем будущем фильме "Кинокритик"

Об этом пишет Collider, ссылаясь на конференцию с Тарантино в парижском театре Grand Rex.

Однако режиссер опроверг слухи, что фильм будет рассказывать об известной кинокритике Полин Кель. Действия фильма будут проходить в 1977 году, и будут посвящены так называемому "Голливудскому ренессансу". Отмечается, что именно в этот год вышли "Звездные войны", а Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе стали известными режиссерами.

Многие СМИ уверены, что это станет последним фильмом в карьере Тарантино. Collider считает, что эта лента может быть "любовным письмом к периоду кино, которое создало его как режиссера".