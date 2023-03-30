Тарантино рассказал детали о своем будущем фильме "Кинокритик"
Квентин Тарантино подтвердил, что его новый фильм будет называться "Кинокритик" и что съемки планируют начать уже этой осенью в Лос-Анджелесе
Об этом пишет Collider, ссылаясь на конференцию с Тарантино в парижском театре Grand Rex.
Однако режиссер опроверг слухи, что фильм будет рассказывать об известной кинокритике Полин Кель. Действия фильма будут проходить в 1977 году, и будут посвящены так называемому "Голливудскому ренессансу". Отмечается, что именно в этот год вышли "Звездные войны", а Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе стали известными режиссерами.
Многие СМИ уверены, что это станет последним фильмом в карьере Тарантино. Collider считает, что эта лента может быть "любовным письмом к периоду кино, которое создало его как режиссера".
- Недавно в СМИ появилась информация о том, что Квентин Тарантино написал сценарий для фильма, который станет последним в его карьере.
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