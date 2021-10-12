Таран: Военная миссия ЕС в Украине должна появиться до конца 2021 года
Министр обороны Андрей Таран заявил, что в Украине до конца текущего года может появиться военная миссия ЕС
Об этом говорится на сайте Минобороны.
"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия для наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС", - отметил он.
Таран отметил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС.
По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны коснуться административных и управленческих процессов, а также организационно-штатных структур военных учебных заведений и их материальной базы.
"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам - членам Европейского Союза", - добавил министр.
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