Таран сам себя опровергает своим заявлением - Бутусов об увольнении Бурбы

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я, в отличие от Минобороны, всегда четко аргументирую свои заявления. Я общался лично с Василием Бурбой сегодня. Я общался, а министр обороны Таран - нет. Он сам себя опровергает своим заявлением", - отметил Бутусов.

По его словам, если действительно Бурба находится на военной службе, то министр обороны мог отдать ему приказ о том, чтобы он прибыл на брифинг, сделал официальное заявление или записал видеообращение, где сообщил, что находится на службе.

"Но мы видим, что министр этого не сделал. Потому что отдать приказ Бурбе он уже не может. Поэтому, конечно, мы видим, что это лживые абсолютно заявления, как и многие другие заявления господина Тарана, который опровергал многие вещи", - сказал журналист.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы.

В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран опроверг информацию журналиста Юрия Бутусова об увольнении экс-начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы с военной службы.

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