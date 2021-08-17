Таран обсудил с американскими конгрессменами сотрудничество Украины и США в оборонной сфере

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Визит конгрессменов предшествует саммиту президентов США и Украины.

По словам Тарана, там ожидается, в частности, подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.



Страны работают над определением приоритетов взаимодействия для развития безопасности и обороны Украины.

"Хотел бы выразить благодарность за поддержку Украины в проведении оборонной реформы и развитии Вооруженных Сил Украины. Мы получаем ощутимую и важную помощь на всех этапах. На этом этапе наших отношений важно преподнести стратегическом партнерстве между Украиной и США в оборонной сфере на качественно новый уровень. Оно будет включать конкретные механизмы сотрудничества в сфере обороны, гарантий безопасности, совместного противодействия вызовам в регионе и углубления сотрудничества по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины ", - отметил Таран.

Педставникамы делегации из США отмечалась важность продолжения устойчивого движения Украины к расширению гражданского контроля над ВСУ.

По словам Тарана, объединение усилий двух стран позволит усилить оборонительную устойчивость Украины. ВСУ повысят совместимость со структурами НАТО.

