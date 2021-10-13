Таран о сообщении Бутусова про увольнение Бурбы: "Не хочу комментировать эту ложь"
Министр обороны Украины Андрей Таран опроверг информацию журналиста Юрия Бутусова об увольнении экс-начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы с военной службы
Об этом Таран сказал в эфире Еспресо.TV в ответ на вопросы журналистов.
"А кто говорит, что он (Бурба, - ред.) был уволен? Это вы говорите или Юрий Бутусов? Это очередная ложь со стороны Бутусова, именно поэтому я не хочу комментировать эту ложь. Бурба не был уволен, я не подписывал приказа о его увольнении", - сказал Таран.
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В то же время министерство обороны на официальном сайте заявляет, что приказа об увольнении Бурбы с военной службы не было.
"В медиа распространена ложная информация о факте и обстоятельствах якобы увольнения с военной службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", - говорится в заявлении.
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Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы, связав это с предоставлением Бурбой свидетельств Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва задержания "вагнеровцев".
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Руководитель ТСК "слуга" Марьяна Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось потому, что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует "вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
- Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что российские спецслужбы ничего не знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Нардеп от "Голоса" Роман Костенко сообщил, что экс-руководитель военной разведки Василий Бурба дал временной следственной комиссии Верховной Рады показания по срыву задержания "вагнеровцев" .
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