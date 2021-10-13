Таран о сообщении Бутусова про увольнение Бурбы: "Не хочу комментировать эту ложь"

Об этом Таран сказал в эфире Еспресо.TV в ответ на вопросы журналистов.



"А кто говорит, что он (Бурба, - ред.) был уволен? Это вы говорите или Юрий Бутусов? Это очередная ложь со стороны Бутусова, именно поэтому я не хочу комментировать эту ложь. Бурба не был уволен, я не подписывал приказа о его увольнении", - сказал Таран.



Читайте также. "Испуганная лгунья Марьяна": Княжицкий рассказал, как Безуглая на заседании ВСК по "вагнеровцам" прервала выступление экс-руководителя разведки Бурбы



В то же время министерство обороны на официальном сайте заявляет, что приказа об увольнении Бурбы с военной службы не было.



"В медиа распространена ложная информация о факте и обстоятельствах якобы увольнения с военной службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", - говорится в заявлении.



Читайте также. Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов



Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы, связав это с предоставлением Бурбой свидетельств Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва задержания "вагнеровцев".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb